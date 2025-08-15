Ливърпул официално представи таланта от Италия часове преди първия си мач за сезона

Ливърпул официално обяви трансфера на италианския талант Джовани Леони, който идва от Парма срещу 26 милиона паунда плюс бонуси. 18-годишният централен защитник подписа договор за шест години и стана поредното ново попълнение на шампионите през това лято. С този трансфер шампионите доближиха границата от 300 милиона паунда, дадени за нови играчи (б.ред. - в сметка не се включва сумата, похарчена за Гиорги Мамардашвили, тъй като правата му бяха закупени през миналото лято). Клубът обаче генерира до момента над 200 милиона от футболистите, с които се раздели.

Ливърпул договори още една сериозна продажба, мърсисайдци вече генерираха над 200 милиона от изходящи трансфери

Ливърпул все още се надява до края на летния трансферен прозорец да привлече Александър Исак и Марк Геи.

Леони, който през миналия сезон изигра 17 мача в Серия А и вкара един гол, ще играе с №15 на "Анфийлд".

"Много съм щастлив да съм тук. Това е наистина страхотно усещане и за мен е чест да бъда тук. Много съм развълнуван. Чувствам се поласкан. Бях много щастлив от интереса на Ливърпул. Когато разбрах, си казах: „Уау, това е лудост.“ Много съм щастлив. Искам да се развия много по време на тренировките с новите си съотборници, а след това и на терена - в Премиър лийг и в Шампионската лига. Ще гледам на стадиона тази вечер мача с Борнемут. След този двубой започва и моето ново пътешествие", заяви Леони преди сайта на шампионите.

Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025