Семейството на Диого Жота ще присъства тази вечер на "Анфийлд" в поредната емоционална вечер за Ливърпул

Семейството на Диого Жота ще присъства тази вечер на "Анфийлд", където шампионът Ливърпул ще даде началото на новия сезон в Премиър лийг с двубой срещу Борнемут. Мърсисайдци планират за пореден път да отдадат почит към паметта на бившия нападател, който през юли загина при автомобилна катастрофа заедно с брат си Андре Силва.

Ливърпул потвърди, че тази вечер феновете ще направят специална хореография, посветена на португалеца.

Всички мачове от първия кръг на Премиър лийг ще започнат с минута мълчание, играчите ще носят черни ленти, а на екраните на стадионите ще бъдат показвани снимки на Диого Жота и Андре Силва.

"Знаем, че това ще бъде много емоционално събитие, като се има предвид, че е първият мач от лигата, който играем, откакто загубихме Диого и Андре.

Както казах по-рано, почитта, която беше отдадена в целия футболен свят и особено в общността на ФК Ливърпул, беше наистина специална и знам, че тази вечер ще се съберем, за да отдадем почит отново.

Вярвам, че съпругата на Диого, децата му и семейството му ще присъстват и е важно като клуб да покажем, че те винаги ще имат нашата любов и подкрепа, докато се справят с тази най-трагична ситуация. Винаги ще бъдем до тях", гласи посланието от страна на мениджъра на шампионите Арне Слот, публикувано в програмата за днешния мач.

❤️ Anfield being prepped for a crowd mosaic in honour of Diogo Jota and Andre Silva. pic.twitter.com/hyzyJMDbmU — This Is Anfield (@thisisanfield) August 15, 2025