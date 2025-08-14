Слот: Има какво да подобряваме, но сме готови за началото на новия сезон

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че отборът все още трябва да подобри играта си без топка, да бъде по-стабилен в защита и новите играчи да се адаптират, но въпреки това отборът е готов за старта на сезона в Премиър лийг. Преди седмица мърсисайдци загубиха от Кристъл Палас след изпълнение на дузпи в мача за “Къмюнити Шийлд”, а утре започват защитата на титлата си в Премиър лийг с домакинство срещу Борнемут.

Слот стартира пресконференцията си с въпроси за Джовани Леони, който днес трябва да подпише с мърсисайдци, и Марк Геи, който е другата трансферна цел в защита.

“Клубът се споразумя за привличането му (б.ред. - на Леони), но той все още не е подписал с нас. Когато го направи, ще мога да навляза в повече подробности. Ще се отнася до другия играч (б.ред. - Слот визира Марк Геи), отговорът ми е такъв, какъвто винаги е бил в такива ситуации. Не мога да говоря за него, защото той не е наш играч. За жалост, той беше капитан на отбора, от който загубихме. Ако искате да говорите за него, питайте Гласнер или Кристъл Палас.

Готови сме толкова, колкото можем да бъдем в момента. Загубихме трима-четирима титуляри, а Гравенберх не може да играе тази седмица, така че ако изключим вратаря, пет от 10 позиции на терена са различни. Доволен съм от качеството на играта с топка. Без топка все още има какво да настройваме. Справяме се добре, но това не е достатъчно, защото стандартът тук е 10 от 10. Срещу Атлетик Билбао бях доволен от играта в защитата, защото не допуснахме положения от игра, а само от две статични положения. Срещу Палас основно допуснахме положения пред вратата си, когато самите ние губехме топката. Все още има какво да се подобри, което е нормално, камо ли като сме загубили няколко титуляри. Взехме четирима нови играчи, така че е нормално да има период на известна адаптация, но определено сме готови.

Има толкова много конкуренти, които могат да спечелят тази лига, камо ли два пъти за няколко години, както направихме ние и Ман Сити, които се справиха дори по-добре. Ще бъде по-трудно от миналия сезон, защото основните ни конкуренти привлякоха качествени играчи.

Започваме срещу Борнемут. Това е може би най-интензивният отбор в лигата през миналия сезон по отношение на стила на игра и тичане. След това бяха Нюкасъл и Арсенал. Отборът и мениджърът са много добри”, заяви Слот.

Нидерландецът коментира очакванията към най-скъпата покупка в историята на клуба - Флориан Виртц.

“Виртц е млад като възраст, но вече е спечелил много, така че не мисля, че можем да гледаме на него като на млад играч. Спечели Бундеслигата, играе за Германия и неговият характер е най-голямата му сила. Той не се разсейва изобщо от трансферната сума, която беше дадена за него. Добрите играчи винаги намират начин да играят добър футбол. Трябва да разбере какво искаме. А то е да бъдем интензивни. Чаби Алонсо се опита да го вкара на позициите, които искаме, но е вярно, че трябва да се адаптира към футбола в Англия и новите си съотборници. Но ако погледнете мачовете до момента, се получава много добре. Даже по-добре от очакваното, а ние очаквахме много”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages