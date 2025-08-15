Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Нови обвинения срещу терориста от Ливърпул

Нови обвинения срещу терориста от Ливърпул

  • 15 авг 2025 | 03:46
  • 307
  • 0
Нови обвинения срещу терориста от Ливърпул

Още 24 обвинения бяха повдигнати на мъжа, който се вряза с автомобил в множество хора в английския град Ливърпул по време на шампионския парад на едноименния футболен отбор по случай спечелената титла във Висшата лига, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Агенциите учотняват, че сред пострадалите според повдигнатите нови обвинения има и две новородени.

Петдесет и три годишният обвиняем Пол Дойл бе облян в сълзи, когато се появи на екрана чрез видеоконферентна връзка от затвора по време на изслушването в Кралския съд на Ливърпул днес, информира Пи Ей Мидия.

Първоначално му бяха повдигнати обвинения за седем престъпления на "Уотър стрийт" в центъра на града след 18:00 ч. местно време на 26 май.

В съда в Ливърпул днес бяха произнесени 6 от новите обвинения, свързани с деца. Двете новородени тогава са били на 6 и на 7 месеца.

Дойл, облечен със сива тениска, не каза нищо по време на изслушването, което продължи 20 минути.

Той се опитваше да говори през сълзи, като потвърди името си в началото на заседанието, отбелязва Пи Ей Мидия.

Съдия Андрю Менари отложи делото за 4 септември, когато се очаква Дойл да се произнесе по обвиненията. Няколко роднини на пострадалите и над 20 представители на медиите присъстваха в съдебната зала.

Местната полиция съобщи, че 134 души са били ранени, след като Дойл е вряза с автомобил "Форд Галакси Титаниум" в тълпа от хора, които са напускали крайбрежната зона.

Новият обвинителен акт, който не беше прочетен изцяло в съда, вече съдържа 31 обвинения, свързани с 29 пострадали на възраст между 6 месеца и 77 години.

Дойл, който е от ливърпулския квартал "Крокстет", е обвиняем по 19 обвинения в опит за причиняване на тежка телесна повреда, 7 обвинения за причиняване на тежка телесна повреда с умисъл, 3 обвинения за нараняване с умисъл, едно обвинение за опасно шофиране и едно обвинение за нарушаване на обществения ред.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

Йеленкович заблестя с гол за Олимпия

  • 15 авг 2025 | 00:47
  • 606
  • 1
Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

Луда вечер и много драма в Лигата на конференциите

  • 15 авг 2025 | 00:45
  • 16484
  • 0
Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

  • 15 авг 2025 | 00:43
  • 1283
  • 0
Дузпи решиха спора между Шахтьор и Панатинайкос

Дузпи решиха спора между Шахтьор и Панатинайкос

  • 15 авг 2025 | 00:08
  • 1016
  • 1
Легия нямаше сили за обрат срещу АЕК (Ларнака)

Легия нямаше сили за обрат срещу АЕК (Ларнака)

  • 15 авг 2025 | 00:08
  • 637
  • 0
Брага се справи с ЧФР Клуж и в реванша

Брага се справи с ЧФР Клуж и в реванша

  • 14 авг 2025 | 23:30
  • 2706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 153781
  • 628
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 80933
  • 83
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 47324
  • 50
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 16302
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 15549
  • 32
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 6864
  • 3