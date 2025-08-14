Джовани Леони пристига още днес в Ливърпул

Талантливият италиански бранител Джовани Леони ще лети още днес за Ливърпул и веднага ще премине медицински прегледи, след което ще стане официално играч на английския шампион. Мърсисайдци постигнаха снощи окончателно споразумение с Парма за сделка на стойност 35 милиона евро плюс 10% от сумата от евентуална негова бъдеща продажба.

Ливърпул спечели битката за централния защитник с други клубове от Италия и Премиър лийг, а след като е разбрал за интереса на “червените”, самият играч е искал единствено трансфер на “Анфийлд”. Въпреки че е едва на 18 години, той няма да бъде пращан под наем и Арне Слот незабавно ще го интегрира в първия отбор.

Ливърпул продължава да преговаря и с Кристъл Палас за Марк Геи. В момента има разминаване между двата клуба за цената на английския национал. Според “Скай спортс” големият въпрос е дали те ще стигнат до споразумение сега, или мърсисайдци ще изчакат и ще вземат Геи през следващото лято като свободен агент, тъй като са сигурни, че той ще избере именно тях.

🚨🔴 BREAKING: Giovanni Leoni to Liverpool, here we go! Deal agreed with Parma for Italian 18yo centre back.



No loan, never discussed… Leoni joins #LFC now as part of Arne Slot plans.



Fee around €35m with sell-on clause.



No convincing ever needed as Leoni wanted Liverpool. pic.twitter.com/27rb2DXbw3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025