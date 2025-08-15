Ливърпул договори още една сериозна продажба, мърсисайдци вече генерираха над 200 милиона от изходящи трансфери

Популярни
  • 15 авг 2025 | 16:41
  • 1955
  • 4
Ливърпул и Борнемут, които тази вечер излизат един срещу друг на "Анфийлд" в първия мач от новия сезон в Премиър лийг, договориха трансфера на Бен Доук. Според Фабрицио Романо мърсисайдци ще получат 25 милиона паунда за 19-годишното крило, което през миналия сезон игра под наем в Мидълзбро.

Интерес към Доук проявяваше и Порто, но в последните два дни Борнемут е спечелил битката за шотландския талант.

Така, на фона на сериозната селекция, която прави, Ливърпул продължава да генерира сериозни приходи от продажби. С този трансфер шампионите вече заработиха 227,8 милиона паунда от разделите с Луис Диас (65,5 млн), Дарвин Нунес (56,3 млн), Джаръл Куанса (35 млн), Куивин Келъхър (18 млн), Тайлър Мортън (15 млн), Трент Александър-Арнолд (10 млн. компенсация) и Натаниел Филипс (3 млн). Това са сумите с включените бонуси към тях. Без тях общата стойност на сделките възлиза на 211 милиона паунда. Очаква се скоро да бъде продаден и Харви Елиът.

През 2022 година Ливърпул плати компенсация от едва 600 000 паунда на Селтик за Доук, който дебютира за първия отбор на мърсисайдци на 16 години.

Снимки: Imago

