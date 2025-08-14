Играчите на Челси с голям жест към близките на Диого Жота и Андре Силва

Популярни
  • 14 авг 2025 | 10:44
Играчите на Челси и клубът са взели решение да дарят част от бонусите, които заработиха с триумфа на Световното клубно първенство, на близките на бившия футболист на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Както е известно, през юли двамата загинаха при трагичен пътен инцидент.

Челси получи 114,6 милиона долара (84,4 милиона паунда) за победата си на Световното клубно първенство, а клубът отдели 15,5 милиона от тях като бонуси, които ще си разделят играчите на Енцо Мареска, които бяха в състава на лондончани по време на турнира в САЩ. Според “Ди Атлетик” клубът и футболистите са решили равна част от всеки бонус да бъде отделен за семейството на Жота и неговия брат. Всеки играч получава по около 500 000 долара от общия награден фонд, като приблизително толкова ще бъдат отделени и за споменатата кауза.

