Ливърпул и Кристъл Палас разменят Марк Геи и Харви Елиът?

Ливърпул и Кристъл Палас може да разменят двама от играчите си, към които другият клуб проявява интерес. Мърсисайдци от доста време искат да вземат капитана на “орлите” Марк Геи, с когото да подсилят защитата си. На “Селхърст Парк” пък за набелязали Харви Елиът за потенциален заместник на Еберечи Езе, към когото силен интерес проявяват Арсенал и Тотнъм.

Геи е с изтичащ договор след по-малко от година и поради тази причина Ливърпул иска да го вземе срещу трансферна сума от порядъка на 30-35 милиона паунда. Кристъл Палас настоява за 40 милиона. Мърсисайдци също оценяват Елиът на около 40 милиона паунда, така че според “Сън” и “Мирър” е възможно двата клуба да разменят играчите си.

Елиът е свързван и РБ Лайпциг, Брайтън и Уест Хам.

Следвай ни:

Снимки: Imago