Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

  • 14 авг 2025 | 22:47
  • 498
  • 1

Крилото на Арда (Кърджали) Светослав Ковачев сподели първите си впечатления след победата на тима с 2:0 над Кауно Жалгирис в двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

"Ще продължим да играем по този начин. Надявам се да играем дори още по-добре. И двата гола бяха много красиви.

Ще играем по същия начин без значение дали ще се изправим срещу Ракув, или Макаби", заяви атакуващият футболист на Арда.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145634
  • 605
Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

  • 14 авг 2025 | 19:37
  • 23474
  • 6
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70949
  • 79
Добруджа задържа защитник

Добруджа задържа защитник

  • 14 авг 2025 | 18:40
  • 1228
  • 2
Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

  • 14 авг 2025 | 18:11
  • 1472
  • 1
Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

  • 14 авг 2025 | 16:58
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145634
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70949
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38840
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13529
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12321
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4319
  • 1