Ковачев: Ще продължим да играем по този начин

Крилото на Арда (Кърджали) Светослав Ковачев сподели първите си впечатления след победата на тима с 2:0 над Кауно Жалгирис в двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

"Ще продължим да играем по този начин. Надявам се да играем дори още по-добре. И двата гола бяха много красиви.

Ще играем по същия начин без значение дали ще се изправим срещу Ракув, или Макаби", заяви атакуващият футболист на Арда.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов