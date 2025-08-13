Съперникът на Арда пристигна в България

Съперникът на Арда в Лигата на конференциите - Кауно Жалгирис, пристигна в България по-рано днес. Литовците кацнаха в Пловдив, след което заминаха с автобус за Кърджали, където утре ще се проведе реваншът от третия квалификационен кръг на турнира.

Отборът на Александър Тунчев има преднина от един гол, след като спечели първия двубой с 1:0. Антонио Вутов беше точен за "небесносините" на стадион "Дариус и Гиренас" преди седмица.

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Срещата на "Арена Арда" е в четвъртък (14 август) от 20:30 часа и ще бъде ръководена от хърватина Анте Чулина.