  Александър Тунчев: Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо

Александър Тунчев: Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо

  • 13 авг 2025 | 18:49
Наставникът на Арда Александър Тунчев говори преди мача срещу Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Кърджалийци спечелиха първия двубой в Литва с 1:0, но треньорът е категоричен, че това не означава абсолютно нищо и отборът му няма да излезе, за да пази резултата.

"Със сигурност ни очаква доста труден мач утре. Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо. В първата среща близо 90 минути играхме с човек повече и може би Кауно Жалгирис не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много труден мач.

Котев: Ако успеем да приложим треньорските изисквания, не би трябвало да имаме проблеми

Ако се приберем да пазим резултата, ще сбъркаме. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Съвсем нормално е това нещо. Трябва да го приемем. Когато започне мачът, всичко ще бъде нормално. Трябва да имаме самочувствие и мисля, че имаме такова с оглед на последните мачове. Не би трябвало да излизаме с наведени глави. Очаква един доста добър отбор на Кауно Жалгирис с добри футболисти. 

Съперникът на Арда пристигна в България

Искахме да бъдем по-свежи за този мач, защото противникът преди първия ни мач отложи една среща. След първия ни мач играха за Купата с осем други футболисти. Малко или много това им дава леко предимство. Говорим си с играчите и тяхното мнение е, че искат да играят повече мачове. Има го това нещо, не трябва да се оплакваме.

Има няколко футболисти с леки проблеми след мача с Локомотив. Надявам се, когато се съберем всички заедно, да разберем какво им е състоянието и да няма такива, които ще пропуснат утрешната среща. Със сигурност ще има и нерви, и тактика", сподели Тунчев.

