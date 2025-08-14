Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда (Кърджали) и Кауно Жалгирис играят при резултат 2:0 в решаващ реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Димитър Велковски (8) и Светослав Ковачев (12) бяха точни за домакините с красиви попадения. Двубоят на стадион "Арена Арда" е ръководен от Анте Чулина от Хърватия.

Българският тим има преднина от първата среща, спечелена с 1:0 като гост, благодарение на гол на Антонио Вутов. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Раков или Макаби Хайфа в плейофите за влизане в груповата фаза на турнира.

В 8-ата минута Арда поведе с прекрасен гол на Димитър Велковски от далечна дистанция. Бранителят на домакините отправи истински снаряд към вратата на Кауно и препарира вратаря на гостите от около 30 метра.

Само 4 минути по-късно Арда вкара втори гол-красавец. Този път момчетата на наставника Александър Тунчев хванаха гостите на контраатака. Светослав Ковачев проби през центъра и пробва комбинация с Бирсент Карагарен. Топката бе неудобна за крилото и се удари в петата му, получавайки се пас към Ковачев. Последният стреля от около 40 метра и прехвърли вратаря на Кауно.

АРДА - КАУНО 2:0

1:0 Димитър Велковски (8)

2:0 Светослав Ковачев (12)

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джалал Хюсеинов, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен, 9. Георги Николов;

КАУНО: 55. Томас Шведкаускас, 21. Хаймен Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор, 10. Гратас Сиргедас, 14. Дивин Наах, 9. Темур Чогадзе, 7. Амин Бенхаиб, 70. Фабиен Орега, 77. Деян Георгиевич

Следвай ни:

Снимки: Startphoto