Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

Арда 2:0 Кауно (Жалгирис), шедьоври взривиха Кърджали

  • 14 авг 2025 | 19:24
  • 12285
  • 9

Арда (Кърджали) и Кауно Жалгирис играят при резултат 2:0 в решаващ реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Димитър Велковски (8) и Светослав Ковачев (12) бяха точни за домакините с красиви попадения. Двубоят на стадион "Арена Арда" е ръководен от Анте Чулина от Хърватия.

Българският тим има преднина от първата среща, спечелена с 1:0 като гост, благодарение на гол на Антонио Вутов. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Раков или Макаби Хайфа в плейофите за влизане в груповата фаза на турнира.

В 8-ата минута Арда поведе с прекрасен гол на Димитър Велковски от далечна дистанция. Бранителят на домакините отправи истински снаряд към вратата на Кауно и препарира вратаря на гостите от около 30 метра.

Само 4 минути по-късно Арда вкара втори гол-красавец. Този път момчетата на наставника Александър Тунчев хванаха гостите на контраатака. Светослав Ковачев проби през центъра и пробва комбинация с Бирсент Карагарен. Топката бе неудобна за крилото и се удари в петата му, получавайки се пас към Ковачев. Последният стреля от около 40 метра и прехвърли вратаря на Кауно.

АРДА - КАУНО 2:0
1:0 Димитър Велковски (8)
2:0 Светослав Ковачев (12)

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 18. Джалал Хюсеинов, 4. Давид Акинтола, 80. Лъчезар Котев, 10. Светослав Ковачев, 20. Серкан Юсеин, 99. Бирсент Карагарен, 9. Георги Николов;

КАУНО: 55. Томас Шведкаускас, 21. Хаймен Траоре, 3. Антон Толордава, 23. Алдаир Ернандес, 37. Носа Едокполор, 10. Гратас Сиргедас, 14. Дивин Наах, 9. Темур Чогадзе, 7. Амин Бенхаиб, 70. Фабиен Орега, 77. Деян Георгиевич

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Сабах 0:2 Левски, "сините" откриха след ефектна комбинация

Сабах 0:2 Левски, "сините" откриха след ефектна комбинация

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 86147
  • 156
Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

  • 14 авг 2025 | 19:37
  • 7644
  • 1
Добруджа задържа защитник

Добруджа задържа защитник

  • 14 авг 2025 | 18:40
  • 609
  • 0
Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

  • 14 авг 2025 | 18:11
  • 819
  • 0
Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

  • 14 авг 2025 | 16:58
  • 625
  • 0
Лудогорец пусна билетите за мача с Локо (София)

Лудогорец пусна билетите за мача с Локо (София)

  • 14 авг 2025 | 16:26
  • 541
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

Сабах 0:2 Левски, "сините" довършиха съперника

  • 14 авг 2025 | 20:29
  • 86147
  • 156
След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 60880
  • 76
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 28436
  • 144
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 24144
  • 24
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 8901
  • 17