Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев бе изключително щастлив от категоричната победа на тима с 2:0 над Кауно Жалгирис в сблъсък от Лига на конференциите. Както е известно, отборът се класира за плейфоите на турнира.

"Нещо страхотно и невероятно. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо невероятно за Арда и за града. Не беше никак лесно. Не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите.



За нас това е сбъдната мечта да стигнем до тази фаза", заяви треньорът на Арда.

Снимки: Борислав Цветанов