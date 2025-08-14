Популярни
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4316
  • 2

Старши треньорът на Арда (Кърджали) Александър Тунчев бе изключително щастлив от категоричната победа на тима с 2:0 над Кауно Жалгирис в сблъсък от Лига на конференциите. Както е известно, отборът се класира за плейфоите на турнира.

"Нещо страхотно и невероятно. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо невероятно за Арда и за града. Не беше никак лесно. Не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите.

За нас това е сбъдната мечта да стигнем до тази фаза", заяви треньорът на Арда.

Снимки: Борислав Цветанов

