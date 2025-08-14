Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда (Кърджали) посреща Кауно Жалгирис в решаващ реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят ще се проведе на стадион "Арена Арда" и ще бъде ръководен от Анте Чулина от Хърватия.

Българският тим има преднина от първата среща, спечелена с 1:0 като гост, благодарение на гол на Антонио Вутов. Победителят от този двубой ще се изправи срещу Раков или Макаби Хайфа в плейофите за влизане в груповата фаза на турнира.

Българският тим демонстрира стабилна форма в европейските квалификации, като вече елиминира ХИК в предишния кръг и има преднина от първия мач срещу литовците. Кауно също показа добри резултати в своите европейски битки, елиминирайки исландския Валур, преди да се изправи срещу Арда.

АРДА - КАУНО ЖАЛГИРИС

Начало: 20:30 часа

Стадион: "Арена Арда", Кърджали

Главен съдия: Анте Чулина