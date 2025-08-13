Популярни
Котев: Ако успеем да приложим треньорските изисквания, не би трябвало да имаме проблеми

  • 13 авг 2025 | 18:57
  • 343
  • 0

Полузащитникът на Арда Лъчезар Котев заяви преди утрешния мач реванш с Кауно Жалгирис от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, че ако футболистите спазват треньорските изисквания, няма да имат проблем с продължаването към плейофите. Кърджалийци се наложиха с 1:0 преди седмица в Литва и сега се надяват да затвърдят добрия резултат.

"Очаквам един труден двубой, но ако успеем да приложим треньорските изисквания, не би трябвало да имаме проблеми. Трябва да играем дисциплинирано и да се възползваме от своите шансове в предни позиции.

Искам да призова колкото се може повече хора да дойдат на стадиона. Феновете не идват толкова на двубоите и се надявам в утрешния ден да ни опровергаят.

Тези европейски мачове ни помагат за първенството. Навлязохме в ритъм по-добре от останалите отбори. С всеки изминал двубой придобиваме все повече самочувствие. Като вървят нещата, е лесно. Все още не сме имали трудни моменти. Трябва да се възползваме от момента", заяви Котев.

