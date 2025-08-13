Арда проведе последна тренировка преди реванша с Кауно Жалгирис

Отборът на Арда проведе последна тренировка преди утрешната среща реванш от турнира Лигата на конференциите срещу литовския Кауно Жалгирис. Заниманието се проведе на стадиона в Момчилград и продължи около един час.

Александър Тунчев: Това, че победихме в първия мач, не означава абсолютно нищо

Наставникът на кърджалийци Александър Тунчев наблегна на тактически упражнения, които са изцяло свързани с предстоящия двубой. Всички футболисти са на разположение на наставника, с изключение на Пламен Крачунов, който все още лекува контузия.

Срещата е с начален час 20:30, а касите на "Арена Арда" ще бъдат отворени от 10:00 ч. сутринта в деня на мача. Очаква се сериозна подкрепа за тима от Кърджали, като има много заявки за билети за фенове от други градове.