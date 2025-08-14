Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

Авторът на първия гол за Арда при победата с 2:0 над Жалгирис Кауно - Димитър Велковски бе много доволен от успеха на тима и класирането за плейофната фаза на Лигата на конференциите.

"Голът бе инстинкт. Топката дойде на левия ми крак. Намерих я по страхотен начин. И двата гола бяха красиви, няма значение кой колко е, важното е топката да е във вратата. За нас тези мачове са бонуси, независимо срещу кого ще се изправим. Отиваме да се надиграваме без притеснения, каквото сабя покаже. Със сигурност има натоварване, но този ритъм ни държи на гребена на вълната", каза Велковски.