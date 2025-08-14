Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

Велковски: На плейофа ще се надиграваме и каквото сабя покаже

  • 14 авг 2025 | 22:43
  • 751
  • 0

Авторът на първия гол за Арда при победата с 2:0 над Жалгирис Кауно - Димитър Велковски бе много доволен от успеха на тима и класирането за плейофната фаза на Лигата на конференциите.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

"Голът бе инстинкт. Топката дойде на левия ми крак. Намерих я по страхотен начин. И двата гола бяха красиви, няма значение кой колко е, важното е топката да е във вратата. За нас тези мачове са бонуси, независимо срещу кого ще се изправим. Отиваме да се надиграваме без притеснения, каквото сабя покаже. Със сигурност има натоварване, но този ритъм ни държи на гребена на вълната", каза Велковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145624
  • 605
Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

  • 14 авг 2025 | 19:37
  • 23469
  • 6
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70939
  • 79
Добруджа задържа защитник

Добруджа задържа защитник

  • 14 авг 2025 | 18:40
  • 1227
  • 2
Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

Стадион "Спартак" се подготвя за морската фиеста

  • 14 авг 2025 | 18:11
  • 1471
  • 1
Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

Ръководството на Струмска слава обяви свободен вход за целия сезон

  • 14 авг 2025 | 16:58
  • 876
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 145624
  • 605
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 70939
  • 79
След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

След успеха в Баку: Веласкес разкри нещо фундаментално за Левски

  • 14 авг 2025 | 21:25
  • 38835
  • 42
Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

Радослав Кирилов: Изиграхме изключителен мач! Вървим в правилната посока

  • 14 авг 2025 | 21:09
  • 13526
  • 2
Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

Боримиров: Перфектен мач! Срещу АЗ сме на "Васил Левски"

  • 14 авг 2025 | 21:14
  • 12317
  • 22
Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

Александър Тунчев: За нас това е сбъдната мечта

  • 14 авг 2025 | 22:40
  • 4317
  • 1