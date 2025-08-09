Популярни
  • 9 авг 2025 | 18:45
  • 248
  • 0
Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

Един от най-добрите футболисти на Пари Сен Жермен - мароканският национал Ашраф Хакими, вярва, че отборът му може да защити титлата си в Шампионската лига. Крайният защитник каза това в интервю за Canal+.

"Дали сме фаворити? Не знам, не мисля. Силни сме, но има отбори, които привлякоха много играчи. Ние ще останем концентрирани, ще вървим по пътя си и ще мислим за всеки мач. Кои са фаворитите? Реал Мадрид, Барселона, Ливърпул привлече много играчи, Манчестър Сити. Ние също, готови сме за това", каза Хакими.

Той обясни голямата победа на ПСЖ над Реал Мадрид на полуфинала на Световното клубно първенство с 4:0 с това, че отборът му е бил "по-добре физически, по-добре подготвен и с по-добра настройка".

На ПСЖ му предстои мач за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм на 13 август в Удине. На 28 август френският шампион ще научи съперниците си в новия сезон на Шампионската лига, а финалът на турнира е на 30 май следващата година в Будапеща.

