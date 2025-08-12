Бисума отпадна за Суперкупата поради закъснения за тренировки

Популярни
Полузащитникът на Тотнъм Ив Бисума отпадна от групата за Суперкупата на Европа в сряда срещу Пари Сен Жермен поради закъснения за тренировки, каза мениджърът на "шпорите" Томас Франк. Наставникът също така потвърди, че нападателят Доминик Соланке ще бъде на разположение за началото на новия сезон, въпреки че участва само в един от предсезонните приятелски мачове на Тотнъм поради контузия в глезена.

"Бисума закъснява няколко пъти и този път преля чашата. Във всичко трябва да даваш много любов на играчите си, но също така да имаш изисквания и последствия. И това беше следствието от това", каза треньорът на Тотнъм.

Новопристигналият Жоао Палиня, под наем от Байерн Мюнхен, може да играе на мястото на родения в Кот д'Ивоар малийски национал Бисума, въпреки че Тотнъм ще бъде без плеймейкъра Джеймс Мадисън, който е изправен пред дълъг период извън игра поради контузия на предната кръстна връзка. Периодът на новия мениджър Франк може да започне с трофей, ако Тотнъм успее да победи европейския клубе шампион ПСЖ, който беше победен от Челси на финала на Световното клубно първенство миналия месец. Датчанинът добави, че по-леката предсезонна подготовка след триумфа на Тотнъм в Лига Европа на 21 май може да даде на сравнително по-отпочиналия му отбор предимство пред френския отбор.

"Имахме по-нормална предсезонна подготовка, което е това, което всеки треньор би предпочел. Това може да е предимство. Но от друга страна, те имаха дълъг сезон и изиграха много мачове напоследък. Сега е подходящият момент да се изправим срещу ПСЖ. Готови сме. 100% съм убеден, че утре ще бъде много оспорвано. Но разбира се, през целия сезон те са в позиция да се представят по-добре. Но в един-единствен мач ще бъдем готови", коментира Франк.

"Шпорите" са без бившия капитан Сон Хюн-мин след преминаването му в отбора от MЛС Лос Анджелис, а Франк каза, че техният аржентински защитник, спечелил Световната купа, Кристиан Ромеро, ще бъде ключова фигура. "Ромеро ще бъде много важен и опитен играч за отбора. Той ще бъде много, много важен за нас утре. Ромеро е бил на големи финали и ги е печелил. Определено знае как да ги печели", каза още Томас Франк.

