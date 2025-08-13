Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. В Тотнъм си избраха нов капитан

В Тотнъм си избраха нов капитан

  • 13 авг 2025 | 12:48
  • 707
  • 0
В Тотнъм си избраха нов капитан

Аржентинският централен бранител Кристиан Ромеро е новият капитан на Тотнъм, информира пресата на Острова. Той ще наследи тази лентата от Хюн-Мин Сон, който премина в Лос Анджелис ФК преди няколко дни. Ромеро е част от “шпорите” от лятото на 2022 година, когато лондончани платиха за него 52 милиона евро на Аталанта.

Очаква се именно аржентинецът да изведе своите съотборници с капитанската лента тази вечер във финала за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен от 22:00 българско време в Удине. Кристиан Ромеро носеше тази чест и при спечелването на трофея в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед с минималното 1:0.

Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа
Вашето мнение: ПСЖ или Тотнъм ще грабне Суперкупата на Европа
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13314
  • 5
Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

Суперкомпютър определи новия шампион в Ла Лига

  • 13 авг 2025 | 07:05
  • 7035
  • 3
Какво е бъдещето на Родриго?

Какво е бъдещето на Родриго?

  • 13 авг 2025 | 06:25
  • 5905
  • 1
Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

Официално: Нюкасъл привлече Малик Тиау от Милан

  • 13 авг 2025 | 06:02
  • 5008
  • 0
ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

ФИФА забранява преотстъпванията между клубове с обща собственост

  • 13 авг 2025 | 05:33
  • 2863
  • 0
Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

  • 13 авг 2025 | 04:59
  • 2574
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 1473
  • 3
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 5147
  • 9
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1670
  • 1
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 8228
  • 9
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 4665
  • 10
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 13314
  • 5