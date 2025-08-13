В Тотнъм си избраха нов капитан

Аржентинският централен бранител Кристиан Ромеро е новият капитан на Тотнъм, информира пресата на Острова. Той ще наследи тази лентата от Хюн-Мин Сон, който премина в Лос Анджелис ФК преди няколко дни. Ромеро е част от “шпорите” от лятото на 2022 година, когато лондончани платиха за него 52 милиона евро на Аталанта.
Очаква се именно аржентинецът да изведе своите съотборници с капитанската лента тази вечер във финала за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен от 22:00 българско време в Удине. Кристиан Ромеро носеше тази чест и при спечелването на трофея в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед с минималното 1:0.
Снимки: Gettyimages