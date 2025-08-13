В Тотнъм си избраха нов капитан

Аржентинският централен бранител Кристиан Ромеро е новият капитан на Тотнъм, информира пресата на Острова. Той ще наследи тази лентата от Хюн-Мин Сон, който премина в Лос Анджелис ФК преди няколко дни. Ромеро е част от “шпорите” от лятото на 2022 година, когато лондончани платиха за него 52 милиона евро на Аталанта.

Cristian Romero has been named as our new captain by Thomas Frank following the departure of Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2025

Очаква се именно аржентинецът да изведе своите съотборници с капитанската лента тази вечер във финала за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен от 22:00 българско време в Удине. Кристиан Ромеро носеше тази чест и при спечелването на трофея в Лига Европа срещу Манчестър Юнайтед с минималното 1:0.

Снимки: Gettyimages