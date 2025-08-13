Популярни
  Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 3515
  • 6

Спортният директор на ЛевскиДаниел Боримиров, коментира пред медиите предстоящия двубой със Сабах. Легендата на „сините“ пътува с отбора за Азербайджан, като очаква от футболистите на Левски да изиграят добър тактически мач. В първия двубой столичани победиха Сабах с 1:0.

Колоритен фен изпрати Левски и връчи купа на "сините"
Колоритен фен изпрати Левски и връчи купа на "сините"

„Спокойни не можем да бъдем. Мисля, че сме добре подготвени. Надявам се, че ще изиграем добре тактически мача и ще излезем като победители. Мач с мач не си прилича. За нас най-важното е футболистите да изпълнят това, което треньорът им постави като задачи. Сангаре е футболист, който физически е много добре. Мисля, че щеше да ангажира поне двама души. Хулио е анализирал добре отбора на Сабах. Не е само за Левски хубаво да продължи в Европа. Хубаво за България е повече отбори да продължават напред. Виждате българският футбол на какво ниво е. Трябва да се събудим и да изкачваме стъпалата. Когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще ви информираме“.

