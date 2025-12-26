Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

Ботев (Враца) се разделя с Аймен Суда, твърди "Пиринспорт". Раздялата с бившата звезда на Пирин ще бъде по взаимно съгласие.

Суда дойде във Враца през лятото, но така и не можа да се пребори за титулярно място в Ботев. Суда е на 32 години, като е роден във френския град Ница.



Той е играл за Парана, Етоал до Сахел, Касерин, Локо (ГО), Локо (Пд), Дунарея Кълараш, Ливингстън, Сет и Орлеан и четвъртодивизионния френски Грас. Последваха два много силни сезона в Пирин, а през лятото премина в Ботев.