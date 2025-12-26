Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

  • 26 дек 2025 | 10:47
  • 678
  • 0
Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

Ботев (Враца) се разделя с Аймен Суда, твърди "Пиринспорт". Раздялата с бившата звезда на Пирин ще бъде по взаимно съгласие.

Официално: Ботев (Враца) представи първото си зимно попълнение
Официално: Ботев (Враца) представи първото си зимно попълнение

Суда дойде във Враца през лятото, но така и не можа да се пребори за титулярно място в Ботев. Суда е на 32 години, като е роден във френския град Ница.

Той е играл за Парана, Етоал до Сахел, Касерин, Локо (ГО), Локо (Пд), Дунарея Кълараш, Ливингстън, Сет и Орлеан и четвъртодивизионния френски Грас. Последваха два много силни сезона в Пирин, а през лятото премина в Ботев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

  • 25 дек 2025 | 16:14
  • 5239
  • 1
Футболистите на ЦСКА изпратиха пожелания на феновете със специален клип

Футболистите на ЦСКА изпратиха пожелания на феновете със специален клип

  • 25 дек 2025 | 15:16
  • 2512
  • 14
Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

  • 25 дек 2025 | 12:20
  • 8045
  • 9
„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

  • 25 дек 2025 | 10:40
  • 2021
  • 0
В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

  • 25 дек 2025 | 10:17
  • 1965
  • 0
Локо (Пловдив): Много светлина в душите

Локо (Пловдив): Много светлина в душите

  • 25 дек 2025 | 10:06
  • 1544
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4981
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1851
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 41006
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6600
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7765
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12932
  • 2