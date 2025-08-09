Аморим с първи думи за Бенямин Шешко

Популярни
  9 авг 2025
Мениджърът на Манчестър Юнайтед коментира качествата, заради които клубът е привлякъл Бенямин Шешко. Словенецът, който официално бе представен като играч на “червените дяволи” само преди няколко часа, ще бъде новият централен нападател в селекцията на португалеца. Аморим на практика обнови цялата си офанзивна линия, след като преди Шешко Юнайтед привлече и Матеус Куня, и Брайън Мбемо. За тримата 20-кратните шампиони извадиха малко над 200 милиона паунда.

“Той притежава характеристиките, от които се нуждаехме. От информацията, която имаме, Бен е играч, който работи толкова много, че е нужно да го спираме. Това също е важно. Млад е, добър е във въздуха, добър е с топката, добре използва пространствата. Има голям потенциал. Мисля, че може да се развие още много. Със сигурност ще се чувства като у дома си в нашия клуб. Той е точният характер за тази група. Наистина сме щастливи да го имаме”, заяви Аморим пред клубната телевизия на Манчестър Юнайтед преди контролата с Фиорентина.

Снимки: Imago

