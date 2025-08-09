Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим направи специално обръщение към феновете на тима преди приятелската среща с Фиорентина за тнар. "Снапдрагон Къп" на "Олд Трафорд". Това е последният мач от предсезонната подготовка преди официалния старт на сезона. Португалският специалист ще има възможността да започне сезона с "червените дяволи", след като се присъедини към тях по време на миналия сезон, напускайки Спортинг (Лисабон).

"Добре дошли отново на "Олд Трафорд" за нашия последен мач от предсезонната подготовка преди старта на Висшата лига. Това е важен момент от годината, не само за да се подготвим за мача, но и да се насладим на времето заедно, както на терена, така и извън него", заяви Аморим в съобщение към феновете на "червените дяволи", публикувано на официалния сайт на клуба.

"Виждам подобрение в атмосферата сега, когато правилните детайли са на мястото си. Играчите, с които работихме през миналия сезон, са по-силни, а освен това направихме и важни попълнения. Брайън Мбемо и Матеус Куня са играчи от висок клас, доказали качествата си във Висшата лига, но са и скромни, и показаха огромно желание да дойдат в Манчестър Юнайтед. Диего Леон е различен тип попълнение, с висок потенциал за бъдещето", добави португалецът.

"Чувстваме се като различен отбор. Винаги трябва да помним колко е специално да си част от Манчестър Юнайтед. Трябва да се стремим към най-високото си ниво всеки ден. Това включва и случаи като днешния, когато посрещаме Стефано Пиоли и Фиорентина в Манчестър. Трябва да се стремим да даваме най-доброто от себе си всеки ден, защото само така можем да установим правилния стандарт за този клуб", завърши Аморим.

Манчестър Юнайтед започва сезона с голямо дерби, като приема на "Олд Трафорд" Арсенал.

