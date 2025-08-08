Популярни
Манчестър Юнайтед представи обновената си клубна база

  • 8 авг 2025 | 17:20
  • 1105
  • 1
Манчестър Юнайтед представи обновената си клубна база

Двадесеткратният шампион на Англия Манчестър Юнайтед представи реновираната си клубна база в Карингтън. Обновяването на тренировъчния комплекс на "червените дяволи" е струвало 50 милиона лири, като то е направено в срок и не е изисквало допълнително финансиране над първоначално предвидената сума, обявиха от клуба. То продължи в рамките на една година.

Ремонтът на базата е бил поверен на архитект лорд Норман Фостър, като след него тя се превръща в една от най-модерните в цяла Европа. От клуба добавиха, че оборудването в базата е изцяло подновено, като основният фокус е бил насочен към фитнеса и към помещенията за възстановяване.

От клуба посочиха, че в новата база ще се помещават и повечето офиси на клубните ръководители.

Основната част от финансирането на ремонта идва от 300-те милиона лири, вложени в клуба от собственика сър Джим Ратклиф през миналата година.

Първият официален мач на Манчестър Юнайтед за новия сезон е на 17 август като домакин на Арсенал.

Тази събота "червените дяволи" ще изиграят и последната си контрола за лятото, която ще бъде на "Олд Трафорд" срещу италианския Фиорентина.

