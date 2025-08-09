Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия обяви официално, че удължава договора на талантливия си халф Хави Гера с още 4 сезона - до юни 2029 г.

22-годишният полущизатник, който се превърна в основна част от състава си, досега отказваше да продължи договора си и бе свързван с преминаване в Манчестър Юнайтед. Чувствително увеличената заплата обаче все пак е накарала Гера да се обвърже дългосрочно с Валенсия.

Младият халф постепенно се утвърди в състава на “прилепите”, като през миналия сезон записа 38 мача, в които вкара 3 гола и даде 3 асистенции. Той дебютира за мъжкия състав на Валенсия през 2022 г.

Хави Гера има и 21 мача за младежкия национален отбор на Испания.