Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 938
  • 0
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия обяви официално, че удължава договора на талантливия си халф Хави Гера с още 4 сезона - до юни 2029 г.

22-годишният полущизатник, който се превърна в основна част от състава си, досега отказваше да продължи договора си и бе свързван с преминаване в Манчестър Юнайтед. Чувствително увеличената заплата обаче все пак е накарала Гера да се обвърже дългосрочно с Валенсия.

Младият халф постепенно се утвърди в състава на “прилепите”, като през миналия сезон записа 38 мача, в които вкара 3 гола и даде 3 асистенции. Той дебютира за мъжкия състав на Валенсия през 2022 г.

Хави Гера има и 21 мача за младежкия национален отбор на Испания.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 1035
  • 1
Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 337
  • 0
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5604
  • 1
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 2943
  • 4
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 2677
  • 1
Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

  • 9 авг 2025 | 10:22
  • 3186
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 11589
  • 114
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 11273
  • 10
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 7304
  • 22
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5604
  • 1
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 6673
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 6167
  • 26