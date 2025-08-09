Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Манчестър Юнайтед официално обяви трансфера на голмайстора на РБ Лайпциг Бенямин Шешко.

“Червените дяволи” ще платят за 22-годишния словенец първоначално 76,5 млн. евро, като към тях могат да бъдат добавени бонуси в размер на 8,5 млн. евро, зависещи от представянето му. Нападателят е подписал договор до юни 2030 г.

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Шешко отбеляза 39 гола и е добавил 8 асистенции в 87 мача, откакто дойде в Германия през 2023 г. от РБ Залцбург. През миналия сезон той вкара 21 попадения за немския тим. Oт сайта на “червените дяволи” уточняват още, че през последните два сезона нападателят е отбелязал най-много голове от всички играчи под 23 години в петте най-силни лиги в Европа. Шешко вече има 41 мача и 16 попадения за родината си Словения, откакто стана най-младият дебютант в историята на страната си през 2021 г.

Новото попълнение на англичаните заяви: “Историята на Манчестър Юнайтед е очевидно много специална, но това, което наистина ме вълнува, е бъдещето. Когато обсъждахме проекта, беше ясно, че всичко е на място, за да може този отбор да продължи да се развива и скоро да се бори отново за най-големите трофеи.

От момента, в който пристигнах, усетих положителната енергия и семейната атмосфера, която клубът е създал. Това е очевидно идеалното място, за да достигна максималното си ниво и да реализирам всичките си амбиции. Нямам търпение да започна да се уча от Рубен Аморим и да се сближа с моите съотборници, за да постигнем успеха, за който всички знаем, че сме способни заедно“.

Шешко дълго време през лятото бе свързван с трансфер в Арсенал, които обаче се насочиха към Виктор Гьокереш. След това Нюкасъл също го искаше, но в крайна сметка словенският национал избра да премине на “Олд Трафорд”. Шешко е четвъртият и най-скъп досега летен трансфер на Манчестър Юнайтед, които преди това взеха Матеус Куня, Брайън Мбемо и Диего Леон.