Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

  • 9 авг 2025 | 12:46
  • 5633
  • 1
Официално: Манчестър Юнайтед обяви новата си звезда в атака

Манчестър Юнайтед официално обяви трансфера на голмайстора на РБ Лайпциг Бенямин Шешко.

“Червените дяволи” ще платят за 22-годишния словенец първоначално 76,5 млн. евро, като към тях могат да бъдат добавени бонуси в размер на 8,5 млн. евро, зависещи от представянето му. Нападателят е подписал договор до юни 2030 г.

Шешко отбеляза 39 гола и е добавил 8 асистенции в 87 мача, откакто дойде в Германия през 2023 г. от РБ Залцбург. През миналия сезон той вкара 21 попадения за немския тим. Oт сайта на “червените дяволи” уточняват още, че през последните два сезона нападателят е отбелязал най-много голове от всички играчи под 23 години в петте най-силни лиги в Европа. Шешко вече има 41 мача и 16 попадения за родината си Словения, откакто стана най-младият дебютант в историята на страната си през 2021 г.

Новото попълнение на англичаните заяви: “Историята на Манчестър Юнайтед е очевидно много специална, но това, което наистина ме вълнува, е бъдещето. Когато обсъждахме проекта, беше ясно, че всичко е на място, за да може този отбор да продължи да се развива и скоро да се бори отново за най-големите трофеи.

От момента, в който пристигнах, усетих положителната енергия и семейната атмосфера, която клубът е създал. Това е очевидно идеалното място, за да достигна максималното си ниво и да реализирам всичките си амбиции. Нямам търпение да започна да се уча от Рубен Аморим и да се сближа с моите съотборници, за да постигнем успеха, за който всички знаем, че сме способни заедно“.

Шешко дълго време през лятото бе свързван с трансфер в Арсенал, които обаче се насочиха към Виктор Гьокереш. След това Нюкасъл също го искаше, но в крайна сметка словенският национал избра да премине на “Олд Трафорд”. Шешко е четвъртият и най-скъп досега летен трансфер на Манчестър Юнайтед, които преди това взеха Матеус Куня, Брайън Мбемо и Диего Леон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

Собствениците на Нюкасъл ясно заявили пред Исак, че няма никакъв шанс да го продадат

  • 9 авг 2025 | 13:46
  • 1077
  • 1
Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

Педри за амбициите на Барселона, атмосферата в клуба и “Златната топка”

  • 9 авг 2025 | 13:24
  • 344
  • 0
Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

Аморим към феновете на Манчестър Юнайтед: Добре дошли отново, чувстваме се като различен отбор

  • 9 авг 2025 | 12:32
  • 2966
  • 4
Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

Валенсия удължи договора на ключов млад халф, привлякъл интереса на Манчестър Юнайтед

  • 9 авг 2025 | 12:16
  • 943
  • 0
Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

Хау: В момента е ясно, че Исак не може да участва в отбора ни, но той има бъдеще в Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 10:50
  • 2684
  • 1
Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

Мареска похвали Естевао и обяви как ще реагира Челси след тежката контузия на Колуил

  • 9 авг 2025 | 10:22
  • 3195
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

Ще живне ли ЦСКА срещу "моряците" на капитан Илиев?

  • 9 авг 2025 | 08:00
  • 11618
  • 114
Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

Тони Зетова коментира решението на Елица Атанасийевич да не бъде част от състава на България за Мондиал 2025

  • 9 авг 2025 | 10:31
  • 11299
  • 10
Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

Славия приема шампиона Лудогорец в търсене на първа победа

  • 9 авг 2025 | 07:30
  • 7323
  • 22
Нидерландия застава на пътя на България

Нидерландия застава на пътя на България

  • 9 авг 2025 | 07:00
  • 6682
  • 0
„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

„Вабанк“: Ще сложи ли Годой край на кошмара в ЦСКА

  • 9 авг 2025 | 09:30
  • 6174
  • 26