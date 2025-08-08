Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ договори бранител от Премиър лийг

ПСЖ договори бранител от Премиър лийг

  • 8 авг 2025 | 16:12
  • 1586
  • 0
ПСЖ договори бранител от Премиър лийг

От Пари Сен Жермен и Борнемут са постигнали споразумение относно преминаването на централния бранител Иля Забарний в европейския клубен шампион, съобщават различни трансферни експерти.

Сумата по сделката е на обща стойност 67 млн. евро, а играчът ще получи петгодишен договор. Забарний ще премине своите медицински прегледи през следващите дни, като целта е той да бъде на разположение на треньора Луис Енрике за мача срещу Тотнъм за Суперкупата на Европа на 13 август. 22-годишният защитник прекара два сезона и половина в Борнемут след трансфера си от Динамо (Киев) за около 23 млн. евро. През този период той изигра 86 мача за клуба от Премиър лийг. Младият играч също така има 49 срещи за националния тим на Украйна.

Според информациите в Англия и Франция заместникът на Забарний в състава на “черешките” ще бъде Бафоде Диаките, който ще бъде привлечен от Лил за около 40 млн. евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

  • 8 авг 2025 | 13:49
  • 1401
  • 0
Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

  • 8 авг 2025 | 13:22
  • 2882
  • 1
Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

  • 8 авг 2025 | 13:11
  • 1879
  • 0
Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

  • 8 авг 2025 | 12:51
  • 5581
  • 3
Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

  • 8 авг 2025 | 12:21
  • 4956
  • 0
Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

  • 8 авг 2025 | 12:04
  • 1092
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 6746
  • 30
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 9100
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 21961
  • 20
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 18398
  • 182
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 11762
  • 23
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5810
  • 5