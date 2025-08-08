ПСЖ договори бранител от Премиър лийг

От Пари Сен Жермен и Борнемут са постигнали споразумение относно преминаването на централния бранител Иля Забарний в европейския клубен шампион, съобщават различни трансферни експерти.

Сумата по сделката е на обща стойност 67 млн. евро, а играчът ще получи петгодишен договор. Забарний ще премине своите медицински прегледи през следващите дни, като целта е той да бъде на разположение на треньора Луис Енрике за мача срещу Тотнъм за Суперкупата на Европа на 13 август. 22-годишният защитник прекара два сезона и половина в Борнемут след трансфера си от Динамо (Киев) за около 23 млн. евро. През този период той изигра 86 мача за клуба от Премиър лийг. Младият играч също така има 49 срещи за националния тим на Украйна.

🚨🔴🔵 Ilya Zabarnyi to Paris Saint-Germain, here we go!



New centre back for Luis Enrique, set to sign 5 year deal after fee package worth €67m verbally agreed with Bournemouth.



Zabarnyi will travel ahead of UEFA Super Cup for medical.



One more key addition for Paris. ⭐️🇺🇦 pic.twitter.com/E4TZdBcUm3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Според информациите в Англия и Франция заместникът на Забарний в състава на “черешките” ще бъде Бафоде Диаките, който ще бъде привлечен от Лил за около 40 млн. евро.