От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул не се спират пред нищо през настоящия трансферен прозорец и до момента похарчиха впечатляващите 252,2 милиона паунда за трансферите на Флориан Виртц, Юго Екитике, Милош Керкез, Джереми Фримпонг и Армин Печи но въпреки това на “Анфийлд” не мислят да спират. В момента те продължават да таят надежди, че ще успеят да намерят начин да измъкнат Александър Исак от Нюкасъл, но подобна сделка със сигурност ще отнеме сериозен финансов ресурс от над 120 милиона паунда.

Карагър: Исак би бил перфектен за Ливърпул, но 150 милиона са за играч от ранга на Мбапе

Тази сутрин на страниците на авторитетното френско издание “Екип” дават съвсем друга интересна алтернативна ситуация. От Ливърпул със сигурност искат да се подсилят в офанзивен план след раздялата с Луис Диас и при провал с Исак вероятно ще се насочат към алтернативни цели. Една такава би могла да е крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола. Експлозивният флангови футболист е смятан за един от най-големите френски таланти, демонстрирайки впечатляващи качества през миналата кампания. Значението му за парижани обаче рязко спадна през втората половина на сезона, когато той по-често оставаше на скамейката след привличането на Хвича Кварацхелия. Именно тази ситуация и стопира преговорите за нов договор на Баркола.

От ПСЖ не желаят да губят един от най-големите си таланти и не биха приели предложение за под 100 милиона евро, допълва “Екип”. В момента той е оценяван на около 70 милиона евро.

Ливърпул похарчи най-много, но Арсенал е с най-големи нетни разходи за трансфери в Премиър лийг