ПСЖ окончателно договори конкурента на Донарума

Пари Сен Жермен най-после постигна съгласие с Лил за трансфера на вратаря Люка Шевалие, съобщават френските издания „Екип“ и „Льо Паризиен“. След като първите две оферти за вратаря бяха отказани, ПСЖ вдигна мизата до малко повече от 40 млн. евро без бонусите, която се оказа достатъчна.

Така 23-годишният Шевалие ще подпише петгодишен договор с френския шампион, като подписването на контракта е въпрос на часове. Стражът вече е получил разрешение от Лил да пътува до Париж, за да премине медицинските прегледи и да подпише контракта си.

Après avoir envoyé deux offres refusées, le PSG a fini par rehausser sa proposition à plus de 40 M€ pour recruter Lucas Chevalier. Une dernière offre acceptée par Lille > https://t.co/sCH8dfteXp pic.twitter.com/ETJ7Oxugyt — L'Équipe (@lequipe) August 7, 2025

ПСЖ бърза да финализира сделката, за да може да разчита на Шевалие за финала за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм идната сряда в Удине. Вратарят записа за Лил 13 чисти мрежи в общо 48 двубоя и само 53 допуснати гола, а освен това е част и младежкия и олимпийския национален отбор на Франция. За качествата му говори и фактът, че днес той бе номиниран за наградата „Яшин“ за най-добър вратар

Този трансфер ще промени конкуренцията на този пост при европейските шампиони, още повече, че Ренато Марин също подписа договор като свободен агент, идващ от Рома. Това ще засили натиска върху титулярния страж Джанлуиджи Донарума, с който клубът все още не може да се разбере за нов договор. Сред вратарите в тима са още Арнау Тенас и руснакът Матвей Сафонов.