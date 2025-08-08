Популярни
И Байерн кръжи около Донарума

Джанлуиджи Донарума почти сигурно ще напусне Пари Сен Жермен, а повече яснота се очаква през следващата седмица. Манчестър Сити, Челси, а вече и Байерн (Мюнхен), са сред клубовете, които проявяват интерес към италианския национал.

Предстоящото пристигане на Люка Шевалие от Лил означава, че в ПСЖ са взели решение, след като не успяха да се споразумеят за нов договор с Донарума след юни 2026 година.

Стражът отдавна е цел на Пеп Гуардиола, въпреки факта, че "гражданите" разполагат със сериозна конкуренция на поста. Цената може да е около 25-30 милиона евро, в противен случай ще се стигне до битка за подписа на Донарума следващото лято, когато той ще е свободен агент.

През последните дни от Байерн също са направили запитване за италианеца. От Челси засега не са предприели официални стъпки за привличането на вратаря на европейския клубен шампион.

