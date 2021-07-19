Вълнуващи сблъсъци в третия квалификационен кръг на ШЛ (пълен жребий)
Потенциалният дуел между Лудогорец и Олимпиакос в третия квалификационен кръг на Шампионската лига далеч не е единственият вълнуващ сблъсък, на който можем да станем свидетели. Тегленият днес жребий може да доведе до дуел и между първенците на Унгария и Чехия - Ференцварош и Славия (Прага). Рейнджърс на Стивън Джерард пък го очаква изпитание срещу скандинавски противник - Малмьо или ХИК (Хелзинки).
Сигурни двойки са Спартак (Москва) срещу Бенфика и Генк срещу Шахтьор (Донецк).
Срещите са на 3/4 август и 10 август.
Пълният жребий:
Шампионски поток:
Динамо Загреб (Хърватия)/Омония (Кипър) - Легия Варшава (Полша)/Флора Талин (Естония)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)/ЧФР Клуж (Румъния) - Слован Братислава (Словакия)/Йънг Бойс (Швейцария)
Олимпиакос (Гърция)/Нефтчи (Азербайджан) - Мура (Словения)/Лудогорец (България)
Кайрат Алмати (Казахстан)/Цървена звезда (Сърбия) - Алашкерт (Армения)/Шериф Тираспол (Молдова)
Малмьо (Швеция)/ХИК Хелзинки (Финландия) - Рейнджърс (Шотландия)
Ференцварош (Унгария)/Жалгирис Вилнюс (Литва) - Славия Прага (Чехия)
Нешампионски поток:
ПСВ Айндховен (Нидерландия)/Галатасарай (Турция) - Селтик (Шотландия)/Мидтиланд (Дания)
Спартак Москва (Русия) - Бенфика (Португалия)
Генк (Белгия) - Шахтьор Донецк (Украйна)
Монако (Франция) - Рапид Виена (Австрия)/Спарта Прага (Чехия)