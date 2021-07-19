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Вълнуващи сблъсъци в третия квалификационен кръг на ШЛ (пълен жребий)

  • 19 юли 2021 | 13:52
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Вълнуващи сблъсъци в третия квалификационен кръг на ШЛ (пълен жребий)

Потенциалният дуел между Лудогорец и Олимпиакос в третия квалификационен кръг на Шампионската лига далеч не е единственият вълнуващ сблъсък, на който можем да станем свидетели. Тегленият днес жребий може да доведе до дуел и между първенците на Унгария и Чехия -  Ференцварош и Славия (Прага). Рейнджърс на Стивън Джерард пък го очаква изпитание срещу скандинавски противник - Малмьо или ХИК (Хелзинки). 

Сигурни двойки са Спартак (Москва) срещу Бенфика и Генк срещу Шахтьор (Донецк).

Срещите са на 3/4 август и 10 август. 

Пълният жребий: 
Шампионски поток: 
Динамо Загреб (Хърватия)/Омония (Кипър) - Легия Варшава (Полша)/Флора Талин (Естония
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)/ЧФР Клуж (Румъния) - Слован Братислава (Словакия)/Йънг Бойс (Швейцария
Олимпиакос (Гърция)/Нефтчи (Азербайджан) - Мура (Словения)/Лудогорец (България
Кайрат Алмати (Казахстан)/Цървена звезда (Сърбия) - Алашкерт (Армения)/Шериф Тираспол (Молдова
Малмьо (Швеция)/ХИК Хелзинки (Финландия) - Рейнджърс (Шотландия
Ференцварош (Унгария)/Жалгирис Вилнюс (Литва) - Славия Прага (Чехия)

Нешампионски поток: 
ПСВ Айндховен (Нидерландия)/Галатасарай (Турция) - Селтик (Шотландия)/Мидтиланд (Дания
Спартак Москва (Русия) - Бенфика (Португалия
Генк (Белгия) - Шахтьор Донецк (Украйна
Монако (Франция) - Рапид Виена (Австрия)/Спарта Прага (Чехия)

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