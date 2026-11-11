Зидан реди състава за дербито с Италия на фона на кадрови проблеми и отсъствието на Чуамени

Националите на Франция проведоха второто си занимание за седмицата в базата си в Клерфонтен от подготовката за мача с Италия от Лигата на нациите. В тренировката не взе участие Маркюс Тюрам. Нападателят на Интер премина медицински прегледи сутринта заради проблеми с дясното бедро, които не показаха увреждания, но спортно-техническият щаб предпочете да не рискува и го остави на разположение на клубния му тим.

Отпадането на Тюрам отвори вратата за дебютно повикване на младия нападател на Борнемут Ели Жуниор Крупи. Селекционерът, който вече не може да разчита на защитника от Торино Пиер Калюлю поради мускулна травма, трябва да се справя с пореден кадрови удар. Халфът на Реал Мадрид Орелиен Чуамени, който пристигна на лагера с оплаквания в областта на пубиса, опита да тренира наравно със съотборниците си, но прекрати преждевременно участието си заради остра болка в десния аддуктор. Късно вечерта стана ясно, че той отпада за предстоящите срещи, като се завръща в Мадрид и няма да бъде викан нов футболист на негово място.

Тренировъчната сесия не даде категорични отговори около стартовите единадесет на Зидан за гостуването на Италия в четвъртък вечер. След ремито 1:1 на „Стад дьо Франс“ в началото на октомври треньорският щаб е наясно със силата на съперника и очаква изключително оспорван сблъсък. Зизу най-вероятно ще заложи на гръбнака от играчи, донесли победата с 1:0 в Турция преди месец и половина.

Въпреки това съществуват няколко ключови дилеми. Основният въпрос в защита е кой ще си партнира с Дайо Упамекано в центъра на отбраната – дали впечатлилият по време на първия сбор Жереми Жаке, или намиращият се в отлична форма с екипа на Реал Мадрид Ибрахима Конате. В полузащитата ролята на опорен халф се очаква да поеме Люка Да Куня, докато до него опциите включват Раян Шерки или Уорън Заир-Емери, на когото Зидан иска да гласува по-сериозно доверие в дългосрочен план.

В офанзивен план целта пред „петлите“ е постигането на по-висока ефективност, като не са изключени тактически изненади. В предни позиции триото в атака може да бъде сформирано от Дезире Дуе, Килиан Мбапе и Майкъл Олисе – комбинация с изключителна мощ в тази есенна кампания на 2026 година.

За да бъде съхранено тревното покритие на стадион „Сан Сиро“, което бе подложено на сериозни натоварвания напоследък, френският тим ще проведе последната си тренировка в сряда обедно време в Клерфонтен, след което ще отпътува за Милано. Официалната пресконференция на Зинедин Зидан е насрочена за същата вечер, а сблъсъкът срещу "скуадра адзура" е на 12 ноември (четвъртък).

Alors qu'Aurélien Tchouaméni ne sera pas remplacé, Zinédine Zidane doit faire face à plusieurs incertitudes pour son onze de départ avant le déplacement en Italie https://t.co/DlBiCa6A2S — L'Équipe (@lequipe) November 10, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google