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Игор Тиаго изгоря за три мача, пропуска битките на Брентфорд и с Арсенал, и с Юнайтед

  • 11 ное 2026 | 04:27
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Бившият нападател на Лудогорец и настояща звезда на Брентфорд - Игор Тиаго, ще трябва да изтърпи наказание от три мача във Висшата лига, след като жалбата срещу червения картон, получен срещу Брайтън, беше отхвърлена. Това означава, че Тиаго ще пропусне ключови срещи за „пчеличките“ след международната пауза, включително двубоите срещу Евертън (23.11), Манчестър Юнайтед (28.11) и Арсенал (2.12).

Инцидентът, довел до изгонването на бразилеца, се разигра на стадион „Амекс“ през първото полувреме. Тиаго получи директен червен картон, след като съдията прецени, че е ударил с лакът съперников играч.

Брайтън няма спирачки, Игор Тиаго с червен картон
Брайтън няма спирачки, Игор Тиаго с червен картон

След дълъг преглед от главния рефер Майкъл Оливър, който се консултира с ВАР съдиите на монитора край терена, бе взето решението за агресивно поведение, което доведе до изгонването на бразилеца. Това допълнително утежни положението на Брентфорд, които вече изоставаха с 0:1 от гол на Диего Гомес, и в крайна сметка загубиха мача с 0:2 след дузпа, реализирана от Паскал Грос.

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