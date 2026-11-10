Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов ще вземе участие в своя втори тест с болид от Формула 1, съобщава racingnews365.com, позовавайки се на свои източници в лагера на Ред Бул.

And the doubt continues for poor Liam #F1 https://t.co/q3aH2brPgk — RacingNews365.com (@Racingnews365c) November 10, 2026

Българския лъв ще бъде на унгарската „Хунгароринг“ утре и в четвъртък, като той отново ще седне зад волана на миналогодишната кола на Рейсинг Булс. Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на Биковете за сезон 2027.

Лоран Мекис няма да решава за Никола Цолов и Лоусън

Никола вече направи един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август и познава колата. На 30 октомври пък българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити. В нея Цолов се представи повече от отлично, класирайки се 12-ти с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад.

Никола Цолов в „Гостът на Sportal.bg“: Все по-близо сме до решението за бъдещето ми

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages