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Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
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Никола Цолов ще вземе участие в своя втори тест с болид от Формула 1, съобщава racingnews365.com, позовавайки се на свои източници в лагера на Ред Бул.

Българския лъв ще бъде на унгарската „Хунгароринг“ утре и в четвъртък, като той отново ще седне зад волана на миналогодишната кола на Рейсинг Булс. Този тест може да се окаже ключов в битката между Цолов и Лиам Лоусън за титулярното място във втория тим на Биковете за сезон 2027.

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Никола вече направи един тест с VCARB 02 на „Имола“ в края на август и познава колата. На 30 октомври пък българинът направи своя дебют в официална сесия във Формула 1, заменяйки именно Лоусън в първата тренировка преди Гран При на Мексико Сити. В нея Цолов се представи повече от отлично, класирайки се 12-ти с пасив от само 0.126 секунди спрямо Арвид Линдблад.

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Снимки: Gettyimages

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