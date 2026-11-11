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Рома и Спортинг (Лисабон) протягат ръка към бразилския вундеркинд на Реал Мадрид

  • 11 ное 2026 | 01:05
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Рома и Спортинг (Лисабон) протягат ръка към бразилския вундеркинд на Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Eндрик е склонен да напусне отбора тази зима поради липса на игрово време, съобщава авторитетният испански вестник AS. Рома и Спортинг (Лисабон) се интересуват от 20-годишния футболист, като португалците вече е направил стъпки за привличането на бразилеца. Новият треньор на състава от Лисабон- Пауло Фонсека вече е работил с Ендрик в Олимпик Лион.

Отбелязва се, че нападателят все още не е взел окончателно решение и продължава да обмисля различни варианти. Самият Ендрик преди това не изключи възможността да напусне мадридския отбор през зимния трансферен прозорец.

През сезон 2026/27 нападателят изигра седем мача във всички състезания, отбелязвайки един гол и давайки една асистенция. Договорът му с Реал Мадрид е до лятото на 2030 година.

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