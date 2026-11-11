Валенсия и Алавес се развихриха за Купата на Краля

Валенсия и Алавес не оставиха шансове на съперниците си и преминаха убедително през първия кръг в турнира за Купата на краля. "Прилепите" разгромиха Тавернес с 6:0, докато баските надвиха Анайтасуна с 6:1. Напред продължиха още Ейбар, Леганес, Аморебиета и Хаен, а шестте срещи предложиха общо 21 попадения.

Валенсия бе символичен гост на собствения си стадион "Местайя", където Тавернес прие елитния си съперник. Разликата между двата отбора пролича още преди да изтече първата минута, когато Дани Раба откри резултата след подаване на Аймар Бласкес.

В 11-ата минута Раба се превърна в асистент и намери Уго Дуро за второто попадение. Луис Риоха оформи класиката в 19-ата, а само четири минути по-късно Харви Елиът се разписа от пряк свободен удар и направи преднината на "прилепите" повече от комфортна.

След почивката Тавернес можеше да стигне до почетен гол, но удар на Ерик срещна гредата. Валенсия от своя страна не спря дотук и Бласкес добави още две попадения в 57-ата и 69-ата минута, като и в двата случая получи подавания от Риоха.

⚽ 0-6 | FINAL DEL PARTIDO El @valenciacf se clasifica para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. #TavernesValencia https://t.co/9WUmzH7qPi — Valencia CF (@valenciacf) November 10, 2026

Алавес също вкара шест пъти, но за разлика от Валенсия допусна попадение в собствената си врата. Джони Ото откри в 28-ата минута, а Мариано Диас покачи в 37-ата. Домакините от Анайтасуна обаче запазиха интригата до почивката, след като Карлос Хуаристи намали в 43-тата.

През втората част баските окончателно наложиха превъзходството си. Мигел Родригес се разписа в 55-ата минута, а две минути по-късно Мариано вкара втория си гол за вечерта. В заключителния етап Айтор Маняс (79') и Карлес Аленя (86') довършиха съперника за крайното 6:1.

Ейбар също не допусна изненада и спечели с класическото 3:0 при визитата си на Памплона. Хави Мартон даде преднина на гостите още във втората минута, а Йон Магунаселая се превърна в основния герой с две попадения в 22-рата и 53-тата минута. Така баските си осигуриха спокойно продължаване към следващия кръг.

El mejor cierre siempre lo ponéis vosotros ⚪️🔵 https://t.co/rkdG4cFS2f — Deportivo Alavés (@Alaves) November 10, 2026

Доста по-скромен успех записа Леганес, който надви Тривал Валдерас с минималното 1:0. Двубоят се проведе на "Бутарке", но Леганес бе символичен гост. Единственото попадение падна в 48-ата минута, когато Алекс Милян намери пътя към мрежата и донесе класирането на своите.

Аморебиета също продължи напред с минимална победа. Домакините пречупиха Логронес с 1:0 благодарение на Шалбат Ларалде, който в 77-ата минута се разписа с воле от дистанция.

Хаен пък надви Михас Лас Лагунас с 2:1. Фран Галего откри в 22-рата минута, а Моха Кейта покачи в 63-тата. Раул Перес върна едно попадение в 86-ата, но домакините не успяха да стигнат до изравняване и приключиха участието си в надпреварата.



СНИМКА: Valencia CF// TWITTER

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