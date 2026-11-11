Скот Мактоминей разкри, че сърдечните му проблеми са се появили още преди Мондиала

Полузащитникът на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей разкри, че е преминал през медицинска процедура заради сърдечна аритмия само два дни преди първия мач на страната си на Световното първенство миналото лято. 29-годишният халф е бил подложен на кардиоверзия чрез електрически шок на сърцето.

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Новината бе съобщена от самия футболист по време на пресконференция в Глазгоу преди срещите на Шотландия от Лигата на нациите срещу Северна Македония и Швейцария. „Трябваше да претърпя електрическа кардиоверзия два дни преди двубоя с Хаити. Бях напълно подготвен физически, но разбира се, когато лежиш в болничното легло непосредствено преди откриването на Световното първенство и предстои да бъдеш упоен, усещането далеч не е идеално.

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Бяхме се подготвили толкова добре, чувствах се в отлична форма и в следващия момент се случва подобно нещо, при което се питаш: Как е възможно това да се случи точно на мен?“, сподели Мактоминей.

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Въпреки здравословния проблем, Мактоминей изигра пълни 90 минути и в трите срещи на „гайдарите“ на турнира – срещу Хаити (1:0), Мароко (0:1) и Бразилия (0:3).

Scott McTominay reveals that two days before the Haiti game at the World Cup he was put to sleep in a hospital bed in America to get his heart 'shocked'. The Napoli midfielder also says after the World Cup is the 'most disappointed' he's been in his career. #BBCFootball https://t.co/Tdc4G7Z6Hw — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) November 10, 2026

„Всичко е наред, чувствам се значително по-добре, отколкото преди. Вярвам, че това беше наложителна намеса. Ставаше въпрос за сравнително рутинна манипулация, която премина напълно успешно“, заяви още Мактоминей, който се завърна в игра след паузата за националните отбори в началото на октомври.

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