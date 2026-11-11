Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Шотландия

Скот Мактоминей разкри, че сърдечните му проблеми са се появили още преди Мондиала

  • 11 ное 2026 | 06:16
  • 547
  • 0
Скот Мактоминей разкри, че сърдечните му проблеми са се появили още преди Мондиала

Полузащитникът на Наполи и шотландския национален отбор Скот Мактоминей разкри, че е преминал през медицинска процедура заради сърдечна аритмия само два дни преди първия мач на страната си на Световното първенство миналото лято. 29-годишният халф е бил подложен на кардиоверзия чрез електрически шок на сърцето.

Мактоминей се завръща в тима на Шотландия
Мактоминей се завръща в тима на Шотландия

Новината бе съобщена от самия футболист по време на пресконференция в Глазгоу преди срещите на Шотландия от Лигата на нациите срещу Северна Македония и Швейцария. „Трябваше да претърпя електрическа кардиоверзия два дни преди двубоя с Хаити. Бях напълно подготвен физически, но разбира се, когато лежиш в болничното легло непосредствено преди откриването на Световното първенство и предстои да бъдеш упоен, усещането далеч не е идеално.

Скот Мактоминей получи „зелена светлина“ за завръщане на терена след операцията на сърцето
Скот Мактоминей получи „зелена светлина“ за завръщане на терена след операцията на сърцето

Бяхме се подготвили толкова добре, чувствах се в отлична форма и в следващия момент се случва подобно нещо, при което се питаш: Как е възможно това да се случи точно на мен?“, сподели Мактоминей.

Алегри: Нужно е време, Мактоминей може да започне
Алегри: Нужно е време, Мактоминей може да започне

Въпреки здравословния проблем, Мактоминей изигра пълни 90 минути и в трите срещи на „гайдарите“ на турнира – срещу Хаити (1:0), Мароко (0:1) и Бразилия (0:3).

„Всичко е наред, чувствам се значително по-добре, отколкото преди. Вярвам, че това беше наложителна намеса. Ставаше въпрос за сравнително рутинна манипулация, която премина напълно успешно“, заяви още Мактоминей, който се завърна в игра след паузата за националните отбори в началото на октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Зидан реди състава за дербито с Италия на фона на кадрови проблеми и отсъствието на Чуамени

Зидан реди състава за дербито с Италия на фона на кадрови проблеми и отсъствието на Чуамени

  • 11 ное 2026 | 06:28
  • 493
  • 0
Марк Бернал призна, че пристигането на Родри му е отнело игрово време, но и в Барселона са му вдъхнали спокойствие

Марк Бернал призна, че пристигането на Родри му е отнело игрово време, но и в Барселона са му вдъхнали спокойствие

  • 11 ное 2026 | 05:01
  • 1140
  • 0
Валенсия и Алавес се развихриха за Купата на Краля

Валенсия и Алавес се развихриха за Купата на Краля

  • 11 ное 2026 | 04:46
  • 1174
  • 0
Игор Тиаго изгоря за три мача, пропуска битките на Брентфорд и с Арсенал, и с Юнайтед

Игор Тиаго изгоря за три мача, пропуска битките на Брентфорд и с Арсенал, и с Юнайтед

  • 11 ное 2026 | 04:27
  • 1349
  • 0
Рома и Спортинг (Лисабон) протягат ръка към бразилския вундеркинд на Реал Мадрид

Рома и Спортинг (Лисабон) протягат ръка към бразилския вундеркинд на Реал Мадрид

  • 11 ное 2026 | 03:25
  • 1581
  • 2
Сърбия с огромен жест към децата за мача с Германия

Сърбия с огромен жест към децата за мача с Германия

  • 11 ное 2026 | 02:42
  • 1052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

Никола Цолов с нов тест в битката за титулярно място във Формула 1

  • 10 ное 2026 | 20:33
  • 21438
  • 31
УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
  • 25665
  • 294
Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 27223
  • 81
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 35693
  • 93
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 17921
  • 4
ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

ПАОК демонстрира класата си и разгроми Балкан в Ботевград

  • 10 ное 2026 | 21:00
  • 19631
  • 49