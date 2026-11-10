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УЕФА посочи Сенси за №1, втори е Салах

  • 10 ное 2026 | 19:04
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УЕФА не пропусна доброто представяне на Стефано Сенси с екипа на ЦСКА в Лига на конференциите. Халфът на “червените” впечатли хората в централата с най-многото си асистенции в основната фаза на турнира - 3 в три двубоя. Зад него с две е звездата на Трабзонспор Мохамед Салах и още 9 други състезатели.

"Никой няма повече асистенции в Лигата на конференциите досега този сезон от Стефано Сенси", написаха от УЕФА, а публикацията бе допълнена от снимка на италианеца.

Въпреки че ЦСКА има само една точка след тези срещи, отборът отбеляза гол във всяка от тях. Падна с по 1:2 от Монако и Панатинайкос, а с Нордселанд завърши 2:2.

Сенси се отчете с по една асистенция във всеки от трите двубоя. Срещу Монако той подаде за попадението на Цварц, срещу Нордселанд асистира за първия от двата гола на Сантяго Годой, а срещу ПАО намери от корнер Диниш Алмейда.

Така Сенси е първи по този показател в надпреварата, а след него се наредиха Албиан Аджети и Даниел Дос Сантос (Лугано), Оскар Глух (Аякс), Карлос Мора и Александру Чикалдау (Университатя Крайова), Лука Юричич (Борац Баня Лука), Ибрахим Осман (Брайтън), Мохамед Салах (Трабзонспор), Андрюс Тете (Панатинайкос) и Дауда Вайдман (Тотнъм).

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