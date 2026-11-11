Марк Бернал призна, че пристигането на Родри му е отнело игрово време, но и в Барселона са му вдъхнали спокойствие

Младата надежда на Барселона Марк Бернал говори открито за ролята си в състава на Ханзи Флик, трансфера на Родри през изминалото лято и специалната си връзка с Ламин Ямал. В интервю за предаването „Ел Партидасо“ по радио „КОПЕ“, полузащитникът на каталунците сподели и впечатленията си от неочакваната позиция на Френки де Йонг в двубоя на стадион „Метрополитано“.

Изненадата с новата роля на Френки де Йонг

„Попитах Френки и той ми каза, че ще играе като десен бек. Бях доста изненадан, но истината е, че се справи страхотно.“

Пристигането на Родри и борбата за минути

„Първо, до себе си имам най-добрия опорен халф в света и мога да науча изключително много от него. Втората страна е, че неговото присъствие ми отнема от игровото време. От клуба обаче ми вдъхнаха спокойствие, което беше много важно за мен, защото те не бяха длъжни да го правят. Привлякоха го и толкова. Вярно е, че играя по-малко, но приемам ситуацията нормално. Опитвам се да следя действията му и поведението му – той е истински лидер в съблекалнята и е много лесно да се общува с него. Аз съм на 19 години, а той е на 30, пред мен има още много време. Неприятно ми е, че нямам толкова минути, но не искам да се натоварвам излишно.“

„Барселона е най-добрият отбор в Европа“

„За мен най-добрият отбор е Барса. Вярно е, че загубихме от Реал Мадрид, но един мач не определя всичко. Не смятам и че ПСЖ е по-добър от нас. Ако играем срещу тях у дома, мислите ли, че ще ни победят? Убеден съм, че можем да ги надиграем на по-късен етап. Честно казано, когато сме във форма и нямаме контузени, можем да спечелим срещу тях.“

Връзката с Ханзи Флик и приятелството с Ламин Ямал

„Отношенията ни с треньора са много добри, той е изключително открит и земен. Писа ми, когато се контузих, както и при повиквателната за мъжкия национален отбор. Аз не говоря английски, а той говори малко испански, така че обикновено общуваме с помощта на преводач. С Ямал сме заедно още от най-ранните детски гарнитури. Винаги сме били приятели и се разбираме отлично. Когато играеш с някого толкова много години, неизбежно изграждаш силно приятелство.“

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