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Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
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Легендарният халф и треньор на ЦСКА Аспарух Никодимов говори пред Sportal.bg след армейския успех с 3:0 в дербито срещу Левски. Сребърният медалист от Олимпийските игри в Мексико Сити призна, че гледа оптимистично на работата на Маркус Гиздол начело на гранда от Борисовата градина. Славният наставник говори и за великия отбор на "червените" от началото на 80-те години.

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"Победата в дербито винаги е значела много - и за феновете, и за отбора. Още повече, когато е с такъв резултат. Щом постига победи, значи Гиздол си върши добре работата, не бих искал да изпадам в детайли. Гледам с добро око на случващото се в клуба. С новия стадион се положиха основите, ЦСКА заслужаваше и трябваше да има стадион, който да отговаря на съвремието и на марката "ЦСКА". Разбира се, за привържениците най-важното е шампионската титла. Да се надяваме, че в края на сезона тя ще се завърне при нас. От значение е и Европа, но най-важното за всеки фен е, когато погледне класирането, да види ЦСКА пред Левски, Лудогорец, Славия.

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Не бих желал да откроя един футболист конкретно. Това е колективен спорт, а и не е много полезно да се хвали само един или двама от играчите. В крайна сметка те четат, коментират си, не е много добре да се изтъква този или онзи. Всички играят, всички се раздават - от вратаря до централния нападател. Важно е каква селекция ще се направи през зимата, защото един треньор, колкото и да е добър, без добри футболисти няма как да направи нещо значимо", заяви легендарният специалист.

25 Левски 0:3 ЦСКА III

"Чета разни съмнения относно ролята на Георги Илиев едно време. Нормално, има по-млади хора, не са гледали или са забравили. Майкъла беше изключително полезен и важен за ЦСКА. Беше титуляр във всички европейски мачове. Истина е, че "изяде" Йън Ръш от Ливърпул. Той това го умееше отлично - залепяше се за най-опасния от противниковия отбор и го "обезвреждаше".

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Майкъла беше безстрашен - и срещу Пеле или Кройф да го бях хвърлил, нямаше да му трепне окото. Техниката не му спореше, даже бих казал, че беше на "вие" с нея (смее се), но имаше заставане, имаше отскок, което го правеше много добър в играта с глава, беше с бърза и голяма крачка, което не позволяваше на такива като Ръш да си правят каквото искат, и със своите дълги крака правеше шпагати от по два-три метра. Беше опорен полузащитник, слагах го да играе пред Джеки, посрещаше най-добрия от съперника и беше много ценен", каза още Аспарух Никодимов.

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