Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg актуални теми от българския футбол. Босът на "белите" изрази оптимизъм, че държавата ще погледне към спорта и че е възможно след време в столичния квартал "Овча купел" да бъде построен нов стадион.

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"Искам първо да изкажа съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия". Относно борбата за титлата ще кажа, че е възможно да видим смяна на караула, но не бих искал да давам прогноза кой ще стане шампион. Мога да кажа, че Левски и Лудогорец показват колебания. Да, Левски играе успешно в евротурнирите, но все пак да отчетем съперниците - Ягелония е все пак. Не ме разбирайте погрешно, ще се радвам Левски да достигне и финал, просто нека гледаме реално. ЦСКА 1948 все още не намира постоянство, с което да започне да играе водеща роля. ЦСКА е най-добре от фаворитите, почеркът на Маркус Гиздол си личи.

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Лошото е, че във водещите четири отбора има общо десетима българи. Как да имаме силен национален отбор тогава? Всеки хвърля вината на Футболния съюз, но реално проблемът е в клубовете - те трябва да изкарат кълновете, да създадат футболистите. На този фон Славия ще продължава да залага на българското. В защита сме добре, напред "рецептата" за головете трябва да дойде от нападателите. Иван Андонов се показа като много сериозно момче на нашата врата - работи здраво и израсна, не се сърди, не е примадона, изпълнителен е, надявам се, че в един момент националният селекционер ще обърне поглед и към него.

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Вече казах, че свалям шапка за това, което направи в Борисовата градина собственикът на ЦСКА. Страхотен стадион. Вярвам, че в сегашната ситуация държавата ще погледне с друго око на спорта и съм оптимист, че в необозримо бъдеще може да има нов стадион и в "Овча купел". Там е идеално място за национален стадион - имаш метро, пространство за паркиране и всичко, Витоша се издига пред теб. Оптимист съм за държавата като цяло, направихме най-добрия избор на президентските избори, МВР пипа със здрави панталонки, отдавна не е било така", каза босът на Славия.

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