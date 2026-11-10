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Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
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Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да бъде на разположение на временния национален селекционер Атанас Рибарски за домакинството на Исландия. Причината е наказание от един мач заради директния червен картон, който получи при загубата на младежкия национален отбор от Шотландия в Пазарджик, пише „Мач Телеграф“.

Младият бранител заслужи първата си повиквателна за представителния тим след силното си представяне с екипа на разградчани. От началото на сезона той има 12 мача и две асистенции, като се възползва от възможността да се наложи покрай правилото за български футболист до 23 години.

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Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Заради санкцията Шишков ще трябва да изчака за евентуалния си дебют. За левия фланг на защитата срещу Исландия Рибарски ще може да избира между Димитър Велковски и Християн Петров. Футболистът на Лудогорец ще бъде на разположение за гостуването на Естония.

Според информацията е съществувала възможност наказанието му да бъде за повече от една среща, което би поставило под въпрос включването му в настоящия състав. Санкцията от един двубой обаче запазва шансовете му да запише първи минути за мъжкия национален отбор още при тази повиквателна.

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