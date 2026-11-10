Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да бъде на разположение на временния национален селекционер Атанас Рибарски за домакинството на Исландия. Причината е наказание от един мач заради директния червен картон, който получи при загубата на младежкия национален отбор от Шотландия в Пазарджик, пише „Мач Телеграф“.

Младият бранител заслужи първата си повиквателна за представителния тим след силното си представяне с екипа на разградчани. От началото на сезона той има 12 мача и две асистенции, като се възползва от възможността да се наложи покрай правилото за български футболист до 23 години.

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Заради санкцията Шишков ще трябва да изчака за евентуалния си дебют. За левия фланг на защитата срещу Исландия Рибарски ще може да избира между Димитър Велковски и Християн Петров. Футболистът на Лудогорец ще бъде на разположение за гостуването на Естония.

Според информацията е съществувала възможност наказанието му да бъде за повече от една среща, което би поставило под въпрос включването му в настоящия състав. Санкцията от един двубой обаче запазва шансовете му да запише първи минути за мъжкия национален отбор още при тази повиквателна.

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