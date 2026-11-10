Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Отборите на Балкан и ПАОК се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо, като ще ви покажем и всичко по-интересно, което се случва около и в спортното съоръжение преди, по време и след сблъсъка.

Голямата въпросителна в състава на българския шампион остава присъствието на гарда Дарнел Едж, който пропусна няколко мача на тима заради контузия в бедрото.

Сериозна агитка на ПАОК "атакува" Ботевград за мача с Балкан

За солунския гранд извън сметките на старши треньора Андреа Тринкиери остава Чеди Осман, който се подложи на операция заради разкъсан менискус на дясното коляно.

До момента ботевградчани имат само една победа в сметката си, която записаха в предишния кръг, надигравайки със 78-69 Босна Роял като гост в Сараево. Играчите на Богдан Караичич имат и пет загуби от началото на европейската надпревара, заемайки последното място в Група D.



Гърците пък са с четири успеха и две поражения до този момент и се нареждат на трета позиция в таблицата.

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