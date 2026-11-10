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Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
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Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Отборите на Балкан и ПАОК се изправят един срещу друг в мач от седмия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е днес от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо, като ще ви покажем и всичко по-интересно, което се случва около и в спортното съоръжение преди, по време и след сблъсъка.

Голямата въпросителна в състава на българския шампион остава присъствието на гарда Дарнел Едж, който пропусна няколко мача на тима заради контузия в бедрото.

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За солунския гранд извън сметките на старши треньора Андреа Тринкиери остава Чеди Осман, който се подложи на операция заради разкъсан менискус на дясното коляно.

До момента ботевградчани имат само една победа в сметката си, която записаха в предишния кръг, надигравайки със 78-69 Босна Роял като гост в Сараево. Играчите на Богдан Караичич имат и пет загуби от началото на европейската надпревара, заемайки последното място в Група D.

Гърците пък са с четири успеха и две поражения до този момент и се нареждат на трета позиция в таблицата.

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