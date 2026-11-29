Ръководството на Фиорентина продължава да има доверие в своя наставник Паоло Ваноли и засега няма да го уволни въпреки днешната загуба с 0:1 от прекия съперник в борбата за оцеляване Удинезе, съобщава Джанлука Ди Марцио.
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Както е известно, през лятото договорът на Ваноли не беше подновен и така той си тръгна от клуба. На негово място дойде Фабио Гросо, който обаче издържа само четири мача. Така 54-годишният специалист се завърна начело на „виолетовите“ още в началото на септември. Оттогава насам тимът има общо три победи, три равенства и пет загуби, като заема 16-ото място в Серия "А" с актив от 9 точки, а освен това е на 1/8-финал в турнира за Купата на Италия.
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