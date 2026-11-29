Фиорентина няма да уволни треньора си след загубения важен мач

Ръководството на Фиорентина продължава да има доверие в своя наставник Паоло Ваноли и засега няма да го уволни въпреки днешната загуба с 0:1 от прекия съперник в борбата за оцеляване Удинезе, съобщава Джанлука Ди Марцио.

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Както е известно, през лятото договорът на Ваноли не беше подновен и така той си тръгна от клуба. На негово място дойде Фабио Гросо, който обаче издържа само четири мача. Така 54-годишният специалист се завърна начело на „виолетовите“ още в началото на септември. Оттогава насам тимът има общо три победи, три равенства и пет загуби, като заема 16-ото място в Серия "А" с актив от 9 точки, а освен това е на 1/8-финал в турнира за Купата на Италия.

🚨🟣 Fiorentina confirm their faith in Vanoli! Fiorentina have decided to continue with Paolo Vanoli despite the team’s difficult start to the season. The club expects an immediate reaction and greater tactical balance as the Viola fight to move away from the relegation zone. Can Vanoli turn Fiorentina’s season around? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 29, 2026

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Снимки: Gettyimages