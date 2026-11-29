Ранни голове не решиха дербито между Фейенорд и Аякс, заместникът на Тер Стеген герой за амстердамци

Фейенорд и Аякс завършиха 1:1 в голямото дерби на Нидерландия от 14-тия кръг на Ередивизи. Двата отбора си размениха ранни голове, след като Юлиан Брант откри за амстердамци още в 4-ата минута, но само четири минути по-късно след негова грешка Лучано Валенте изравни. В герой за Аякс пък се превърна заместникът на Марк-Андре тер Стеген на вратата - индонезиецът Маартен Паес, който отрази дузпа за домакините през втората част.

Така Аякс остана непобеден в последните си пет срещи срещу Фейенорд (б.ред. - три победи и две равенства), като продължи серията си на вече 10 мача без загуба в първенството и заема второто място с 29 точки - на три зад лидера ПСВ Айндховен. Фейенорд пък се намира в неприятна поредица от пет поредни мача без победа в първенството и общо осем във всички турнири, като заема 6-а позиция с 26 пункта.

Началото на мача се позабави с десетина минути заради гъстия дим от фойерверките и пиротехниката на домакинските фенове, които създадоха неповторима атмосфера на “Де Кайп”. А срещата иначе стартира ударно - още в 4-ата минута Юлиан Брант получи топката в наказателното поле и с бомбен диагонален удар и с помощта на горната греда топката влетя в мрежата на домакините - 0:1 за Аякс.

07:07 - Within 07:07 minutes, this the second fastest 1-1 in a Klassieker in Eredivisie history, after the edition of December 1959. Quickstart. https://t.co/g8J3hVUczA — OptaJohan (@OptaJohan) November 29, 2026

Фейенорд пък реагира бързо и още в следващата атака Шарл Вануте пробва далечен изстрел, но стражът на амстердамци Маартен Паес, който заместваше получилия лека контузия Марк-Андре тер Стеген, успя да спаси. Героят за гостите Брант обаче бързо се превърна в грешник, защото сбърка фатално пред наказателното си поле и подари топката на Лучано Валенте от Фейенорд. Играчът на домакините стреля от дистанция неспасямо и изравни за радост на домакинските фенове - 1:1.

4/5 - Feyenoord have failed to convert four of their last five penalties against Ajax in the Eredivisie. Nerves. https://t.co/sTVNxQbxaL — OptaJohan (@OptaJohan) November 29, 2026

През втората част Фейенорд игра по-добре и в 52-ата минута испанецът Начо Фери пропусна добра възможност, след като стреля в аут от добра позиция. Осем минути по-късно Паес блесна с фантастичен рефлекс, спирайки удар от воле на Тобиас ван ден Елсхаут. По-добрата игра на домакините доведе до това, че бранителят на Аякс Лукас Роса спъна Вануте в наказателното си поле и реферът отсъди дузпа. Зад бялата точка застана Фери, който обаче не стреля по най-добрия начин, а стражът на Аякс Паес успя да избие удара му. Любопитна статистика показва, че ротердамци са пропуснали цели 4 от последните пет дузпи срещу вечния съперник.

След това пък Аякс пък имаше някои нелоши ситуации чрез резервите Маркос Леонардо и Дийс Янсе, но не успя да се разпише. До края тимът на Фейенорд натискаше, но така и не успя да вкара решителния гол и срещата приключи при реми.

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Снимки: Imago