Клаузата, с която Реал Мадрид запазва пълен контрол над съдбата на Нико Пас

ХОСЕ ФЕЛИКС ДИАС, "АС"



Tрансферът на Нико Пас от Реал Мадрид в Комо през изминалото лято включваше ключови детайли за бъдещето на аржентинския национал. Испанският гранд си осигури право на обратно откупуване срещу 80 милиона евро. Наред с тази фиксирана сума ръководството на „кралския клуб“ разполага и с право на първи избор, което позволява да бъде изравнена всяка оферта, отправена от друг клуб за талантливия полузащитник.

Интересът към футболиста на Комо нараства с всеки изминал кръг, като грандове като Интер, Арсенал и Манчестър Юнайтед следят ситуацията около него отблизо. Кандидатите за подписа му обаче трябва да имат предвид решаващата роля на мадридчани. Всяко официално предложение към италианския тим подлежи на преразглеждане от шефовете във Валдебебас, които имат правомощието да привлекат обратно юношата си при същите финансови параметри.

На фона на засилващите се слухове Нико Пас впечатлява с изявите си на терена под ръководството на Сеск Фабрегас. Добрата форма на тима и представянето на младока предизвикват сериозно признание както в Италия, така и в Аржентина, където интересът към развитието му е огромен.

Самият играч запазва мълчание и се концентрира изцяло върху представянето си. За момента в Реал Мадрид няма постъпила позиция от негова страна. Аржентинецът се чувства щастлив в Комо под крилото на Сеск, но неговото лично желание отново ще бъде решаващо, както се случи и при първоначалния му трансфер – независимо дали ще предпочете да остане в Серия А, да поеме към друго първенство или да се завърне в Испания.

Финансовата рамка за завръщане на полузащитника на „Бернабеу“ остава непроменена. Сумата е фиксирана точно на 80 милиона евро, без да се приспадат платените преди шест месеца 60 милиона евро от страна на Комо. Предходната сделка се счита за окончателно завършена, а евентуална бъдеща операция ще изисква пълното заплащане на договорената нова клауза.

Около бъдещето на Пас витаят сходни дилеми като тези от миналото лято. Гарантираното титулярно място и ключовата роля при Фабрегас контрастират със сериозната конкуренция в състава на европейския клубен първенец. Подобна неяснота съществува и около други състезатели с опция за връщане при „белите“, сред които е и Хакобо Рамон.

Статистическите показатели на Нико Пас продължават да впечатляват. В единадесетте си срещи в Серия А той има на сметката си три попадения и три голови паса, допълнени от три гола и пет асистенции в едва пет двубоя в Шампионската лига. Постиженията му надграждат първата му кампания в Италия през сезон 2024-2025, когато се отличи с шест попадения и девет подавания, последвани от дванадесет точни удара и седем асистенции през следващата състезателна година, записвайки по 35 срещи и в двата случая.

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