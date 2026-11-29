Почетино накара футболистите да поемат отговорност и да изтърпят обидите след унижението от Брентфорд

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино накара футболистите си да се изправят пред гневните привърженици на отбора след унизителната загуба с 0:4 от Брентфорд на „Олд Трафорд“. Аржентинецът настоя играчите да отидат пред трибуната с най-верните фенове и да понесат реакцията им след второто поредно поражение със същия резултат в Премиър лийг. Футболистите аплодираха публиката, но бяха посрещнати с освирквания и скандирания: „Не заслужавате да носите тази фланелка“.

🎥 Mauricio Pochettino had to convince the players to applaud the fans at full time, tells you everything you need to know about these players. [@UtdKev08] https://t.co/lzHAZHtEcn — UtdXclusive (@UtdXclusive) November 28, 2026

Брентфорд поднесе нова горчива чаша за Манчестър Юнайтед и Почетино

Поражението от Брентфорд дойде след загубата със същия резултат от Ливърпул в дебюта на аржентинеца начело на Юнайтед. Между двете срещи „червените дяволи“ завършиха 2:2 със Спортинг Лисабон в Шампионската лига. Тимът има само една победа в първите си 12 мача от първенството – най-лошият старт на клуба за последните 40 години. Юнайтед е на предпоследното място и рискува да се озове на дъното на класирането, ако Кристъл Палас спечели двубоя си с Хъл Сити.

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Снимки: Gettyimages