Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Банско

Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

  • 10 ное 2026 | 09:23
  • 478
  • 0
Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

ФК Банско ще бъде без няколко основни футболисти за гостуването на дублиращия отбор на Левски в отложения мач от 12 кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в сряда (11 ноември) от 14:00 часа в Банско.

Опитният голмайстор Георги Фикийн продължава да лекува контузия е пропуска срещата – той не игра и в събота срещу Балкан.

Банско без основния си голмайстор срещу Балкан
Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

Виктор Ергин е с разтежение е също е аут за двубоя. Марио Димитров е с вирус и също пропуска срещата със „сините“.

Възможно е Теодор Чолев да бъде възстановен, след като не взе участие в двубоя с Балкан през уикенда, но това също не е съвсем сигурно.

Липсата на тези футболисти принудиха треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов да направят доста рокади в състава, като срещу ботевградчани невъзстановен се появи и Жоро Рошков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 обърна Етър в мач с три червени картона при U16

ЦСКА 1948 обърна Етър в мач с три червени картона при U16

  • 10 ное 2026 | 10:26
  • 176
  • 0
Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

Септември реши всичко преди почивката и победи Арда при U16

  • 10 ное 2026 | 10:08
  • 276
  • 0
Черноморец разгроми Пирин с шест гола при U16

Черноморец разгроми Пирин с шест гола при U16

  • 10 ное 2026 | 09:44
  • 345
  • 0
Черно море надви Славия при U16

Черно море надви Славия при U16

  • 10 ное 2026 | 09:35
  • 352
  • 0
Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

  • 10 ное 2026 | 09:30
  • 3147
  • 2
Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

Мартин Хинев с хеттрик при разгром на Дунав U16 в Пловдив

  • 10 ное 2026 | 09:20
  • 343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

Балкан гони втора победа в ЕвроКъп, този път срещу звездния ПАОК

  • 10 ное 2026 | 07:22
  • 3961
  • 4
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 7350
  • 1
Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

Следващият съперник на Левски в Лига Европа отново ще търпи тежки удари от финансовите регулатори

  • 10 ное 2026 | 04:29
  • 15330
  • 8
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 4447
  • 4
Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

Пламен Николов: Стоичков се застъпи за мен в Левски

  • 10 ное 2026 | 09:30
  • 3147
  • 2
Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 44651
  • 55