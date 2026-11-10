Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

ФК Банско ще бъде без няколко основни футболисти за гостуването на дублиращия отбор на Левски в отложения мач от 12 кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в сряда (11 ноември) от 14:00 часа в Банско.
Опитният голмайстор Георги Фикийн продължава да лекува контузия е пропуска срещата – той не игра и в събота срещу Балкан.
Банско без основния си голмайстор срещу Балкан
Виктор Ергин е с разтежение е също е аут за двубоя. Марио Димитров е с вирус и също пропуска срещата със „сините“.
Възможно е Теодор Чолев да бъде възстановен, след като не взе участие в двубоя с Балкан през уикенда, но това също не е съвсем сигурно.
Липсата на тези футболисти принудиха треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов да направят доста рокади в състава, като срещу ботевградчани невъзстановен се появи и Жоро Рошков.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google