Много отсъстващи за мача с Левски в лагера на ФК Банско

ФК Банско ще бъде без няколко основни футболисти за гостуването на дублиращия отбор на Левски в отложения мач от 12 кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в сряда (11 ноември) от 14:00 часа в Банско.

Опитният голмайстор Георги Фикийн продължава да лекува контузия е пропуска срещата – той не игра и в събота срещу Балкан.

Банско без основния си голмайстор срещу Балкан

Виктор Ергин е с разтежение е също е аут за двубоя. Марио Димитров е с вирус и също пропуска срещата със „сините“.

Възможно е Теодор Чолев да бъде възстановен, след като не взе участие в двубоя с Балкан през уикенда, но това също не е съвсем сигурно.

Липсата на тези футболисти принудиха треньорският тандем Борис Галчев и Иван Топузов да направят доста рокади в състава, като срещу ботевградчани невъзстановен се появи и Жоро Рошков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google