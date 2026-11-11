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ФК Банско би дубъла на Левски, Головодов наказа сините

  • 11 ное 2026 | 16:19
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ФК Банско би дубъла на Левски, Головодов наказа сините

ФК Банско победи дублиращия отбор на Левски с 2:0 в отложен мач от 12 кръг на Югозападната Трета лига. Любопитното е, че единият от головете бе дело на бившия футболист на ЦСКА Павел Головодов, който влезе от резервната скамейка и оформи крайното 2:0 за „козлите“.

Срещата започна с минута мълчание в деня на траур заради трагедията на автомагистрала „Тракия“. Още от първите минути домакините осъществиха почти постоянен натиск върху противника. Банско излезе напред в резултата точно в 45-ата минута чрез Жоро Рошков. След центриране отдясно, той засече топката в наказателното поле и я прати във вратата на сините.

В 78-ата минута влезлият от резервната скамейка Павел Головодов наказа Левски за 2:0. Той получи подаване отдясно в наказателното поле, защитник на гостите закъсня и бившият футболист на ЦСКА прати топката във вратата на противника за крайното 2:0.

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